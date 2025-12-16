Növény-egészségügyi zárlat lépett életbe Csókakő térségében, miután a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség terjedését észlelte a térségben. A hatóság a rendkívül fertőző kórokozó miatt kötelező növényvédelmi intézkedések betartására szólította fel az érintett gazdákat.

A szakemberek szerint az aranyszínű sárgaság a szőlő egyik legpusztítóbb betegsége, amely jelentős gazdasági károkat okozhat.

A fertőzött tőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, miközben a beteg növények száma akár évente megtízszereződhet. Bár a kórokozó az emberi egészségre nem jelent veszélyt, a szőlőültetvények számára súlyos kockázatot hordoz.

A grapevine flavescence dorée phytoplasma ellen jelenleg nem létezik közvetlen növényvédő szeres gyógykezelés. A védekezés kulcsa a betegség fő terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarirtás. Ennek hiányában egyes területeken akár a tőkék 80-100 százaléka is megfertőződhet, fogékony fajták esetében pedig az ültetvények néhány éven belül teljesen kipusztulhatnak.

A zárlat alá vont területekről hatósági engedély nélkül tilos szőlőnövényt, szaporítóanyagot vagy más gazdanövényt kivinni, illetve a fertőzés terjedését elősegítő eszközöket a területre bevinni.

A hatóság előírta, hogy a fertőzött táblákon a pozitív laboratóriumi eredménnyel rendelkező, illetve jellegzetes tüneteket mutató szőlőtőkéket gyökerestől el kell távolítani és meg kell semmisíteni. A megsemmisítés égetéssel vagy a növényi részek felaprításával történhet, az aprítékot legalább 5 centiméteres talajréteggel kell lefedni.

A zárlat fenntartásáig minden érintett gazdálkodónak kötelező az amerikai szőlőkabóca elleni rovarirtás, amelyet a vegetációs időszakban évente két-három alkalommal, a kártevő biológiájához igazítva kell elvégezni. Emellett ragacslapos megfigyelést, valamint permetezési napló vezetését is előírják.

A tél végi metszés során eltávolított vesszőket szintén meg kell semmisíteni annak érdekében, hogy a kabóca esetlegesen lerakott tojásai ne maradjanak életben. A talajban maradó gyökérzetből kihajtó új vesszőket a vegetáció során el kell távolítani.

A jogszabály szerint a gyanús tünetek bejelentése kötelező, elmulasztása bírságot vonhat maga után. Újabb fertőzés észlelése esetén a hatóság automatikusan kiterjeszti a zárlatot, és megfigyelési, illetve mentesítési zónákat jelöl ki, ahol szigorú ellenőrzések zajlanak.

A szőlő aranyszínű sárgaságával kapcsolatos gyanút írásban lehet jelezni a jegyzőnél, a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjénél vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH). A bejelentésnek tartalmaznia kell a pontos helyadatokat, fotódokumentációt, valamint a bejelentő elérhetőségeit.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a megelőzés és a gyors reagálás közös érdek, hiszen csak így akadályozható meg a betegség további terjedése és az ültetvények tömeges pusztulása - írja a feol.hu.