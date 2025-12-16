A HOLD Alapkezelő Facebook-oldalán közölt tájékoztatás szerint

Zsiday Viktor portfóliómenedzseri pályafutása véget ér: az általa kezelt, 120 milliárd forintos Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap („Citadella befektetési alap”) 2026. január 23-án beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapba („HOLD Columbus befektetési alap”).

Zsiday blogjából kiderül, hogy már évek óta érett az elhatározás benne, végül idén nyár végén hozta meg a személyes döntését, ami 2025. szeptemberben formalizálódott az MNB-hez benyújtott beadvánnyal.

Mint írta, a Citadella portfólió 16 év alatt sokféle befektetést tartalmazott, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve, görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig. A portfóliómenedzser szerint „voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni, amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára.”

„Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg, ezért már jó ideje gondolkoztam azon, meddig végezzem ezt a tevékenységet. Úgy érzem, most jött el ennek az ideje. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám bízta a pénzét, és remélem, hogy nagy részük elégedett volt az eredményekkel” - írta a döntéséről Zsiday Viktor, aki a továbbiakban is aktív részese marad a HOLD szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként.

Az összeolvadás után a Citadella befektetőknek nincs teendőjük: a HOLD Columbus alapot január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezelik. Akik azonban nem szeretnének maradni az új alapban, a Citadella jegyeiket 2026. január 16-ig díjmentesen visszaválthatják minden munkanapon, és a beolvadás után is lehetőség lesz a HOLD Columbus jegyeinek visszaváltására. A befektetett tőke kezelése a beolvadás során, majd azt követően is folyamatosan biztosított lesz.