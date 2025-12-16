Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, ezúttal sem számítanak az elemzők csökkentésre. Az Equilor előzetese szerint a közleményben ismét a türelmes és óvatos monetáris politika szükségességét hangsúlyozhatják a döntéshozók.
A legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat: "a decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából". Ennek a jelentésnek ma publikálják a főbb számait, a várakozás szerint jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.
A szeptemberi előrejelzésben a jövő évre 3,8 százalékos infláció szerepelt, míg Varga Mihály november végén már csak 3,4-3,6 százalékos inflációt várt 2026-ra.
A Raiffeisen Bank keddi jegyzete szerint az MNB igyekszik úgy kommunikálni, hogy a
380-385-ös tartományban tartsa az év végére az árfolyamot. "Az új inflációs prognózisok fontosak lesznek a jövő évi kamatcsökkentési várakozások kapcsán, akár még piacmozgatóak is lehetnek" - fűzték hozzá.
Kedd délelőtt kismértékben gyengül a forint, az eurót kicsivel 385 alatt, a dollárt 327,5-ön jegyzik.
