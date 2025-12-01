Ausztriában 7,5 százalékra emelkedett a munkanélküliség novemberben az előző havi 7,2 százalékról az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) hétfőn közzétett adatai szerint.

Egy évvel korábban, 2024 novemberében 0,3 százalékponttal alacsonyabban, 7,2 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

November végén 320 ezer 351 munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában az egy hónappal korábban jegyzett 310,5 ezret követően.

Tavaly novemberben kevesebb, mintegy 304 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában.

A havi munkanélküliségi adatok 2023 áprilisa óta, sorban a 32. hónapban mutattak emelkedést novemberben, és gyors javulás egyelőre nem várható.

A 2026-ra várt fellendülés kezdeti jelei - mint az ideiglenes foglalkoztatásban enyhén mérséklődő munkanélküliség - már érzékelhetők, azonban meglehetősen csekélyek - nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS igazgatótanácsának tagja.

Az UniCredit Bank Austria várakozásai szerint a gazdaság stabilizálódása a következő évben a munkaerőpiacra is hatással lehet. Az UniCredit Bank Austria szakértőinek várakozásai szerint a munkanélküliségi ráta az idei évben 7,5 százalékra emelkedik az előző évi 7,0 százalékról, 2026-ban azonban 7,4 százalékra mérséklődhet.