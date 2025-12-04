A konstrukció lényege egyszerű, mégis innovatív: a hitelhez kapcsolt bankszámlán elhelyezett megtakarítás napi szinten mérsékli a kamatterheket, így a törlesztés mellett a félretett pénz is dolgozik. Ennek köszönhetően megfelelő jövedelem és tartalék mellett akár 1,94–2,31 százalékos THM is elérhető – ami jelenleg egyedülálló a magyar piacon.

Például 500 ezer forint rendszeres jóváírás és havi 50 ezer forint megtakarítás mellett az Egyenlítő konstrukcióban egy 30 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetén akár havi 13500 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 4 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni 2,31 százalékos THM mellett.

„Célunk, hogy ügyfeleink ne csak finanszírozási lehetőséget kapjanak, hanem olyan megoldásokat is, amelyek hosszú távon erősítik pénzügyi stabilitásukat. Az Egyenlítő konstrukció az otthonteremtés mellett a megtakarítási szemléletet is ösztönzi” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A konstrukció minden Otthon Start hitelfelvevő számára elérhető. Az új megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett likvid tartalékot is szeretnének fenntartani, és fontos számukra, hogy a hitel költségei kiszámíthatóan csökkenjenek. A hitel alapkamata változatlan marad, a konstrukció a tényleges kamatterhelés mértékére van hatással. A megtakarítás bármikor szabadon felhasználható, így a rugalmasság és a biztonság kéz a kézben jár.

Az Otthon Start Program eddigi eredményei is azt mutatják, hogy jelentős és tartós igény mutatkozik a kiszámítható, hosszú távon is fenntartható finanszírozási megoldások iránt. A nagy keresletre való tekintettel különösen indokolt olyan konstrukciók bevezetése, amelyek a kedvező kamatok mellett a megtakarítási szemléletet is támogatják.