Nem kevés, 1236 tonna aranyat tárol Németország az Egyesült Államokban, a hétvégén újra felmerült német politikusi körökben a készlet hazahozatalának kérdése. Az árfolyamok hektikusan mozogtak az elmúlt napokban, a tartalék piaci értéke jelenleg több mint 60 ezer milliárd forint, szinte fillérre pontosan annyi, mint a teljes magyar államadósság.

A hazahozatalt szorgalmazó politikusok a növekvő geopolitikai kockázatokkal érvelnek, ilyen volt a közelmúltban Grönland kérdése, illetve a vámintézkedésekkel való visszatérő fenyegetőzés Amerika részéről.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (az FDP képviselője) az Európai Parlament védelmi bizottságának elnöke úgy nyilatkozott, Donald Trump legutóbbi politikai manőverei miatt nincs érv a teljes német aranykészlet közel 37 százalékát kitevő mennyiséget az Egyesült Államok trezorjaiban tárolni.

Az arany Németországba való hazaszállításának igénye már régóta visszatérő téma, és egyes felmérések szerint a lakosság körében is magas a kérdés támogatottsága. Hasonló viták folynak Olaszországban is, amely az Egyesült Államok és Németország után a harmadik legnagyobb aranytartalékkal rendelkezik a világon.

Az Euronews megkérdezte a Német Gazdasági Intézetet (IW), miért tartja a német állam a devizatartalék részét képező arany több mint egyharmadát az USA-ban. Markus Demary az IW monetáris politikai és pénzügyi közgazdásza szerint a jelenlegi helyzet a második világháború utáni rögzített árfolyamrendszer öröksége. Akkoriban a devizaárfolyamok a dollárhoz voltak rögzítve, a dollár pedig aranyra volt váltható, egészen 1971-ig.

Az NSZK-nak jelentős export-többlete halmozódott fel az USA-val szemben, ezáltal óriási mennyiségű dollárral rendelkezett, amiből aranyat vásároltak, így épült fel a jelentős tartalék, amit a hidegháború éveiben biztonságosabbnak tűnt a tengerentúlon tárolni, mint az NSZK-ban.

A külföldön tárolt nemesfém-állomány részét a német állam már hazavitte, 2017-ig háromszáz tonnát repatriáltak New Yorkból, 380 tonnát Párizsból és 900 tonnát Londonból. A jelek szerint a német politikusok bizalmatlanok maradtak, a Bundesbank emiatt az utóbbi időben több alkalommal készíttetett leltárt New Yorkban.

Egyes nemzetek aranytartaléka

Egyébként van érv a külföldi tartalékolás mellett is, például ha az európai országoknak valami miatt extra mennyiségben lenne szüksége dollárra és az nem lenne beszerezhető az európai bankközi devizapiacokon.

Ráadásul egy ilyen szállítás megszervezése bonyolult logisztikai feladat, nem kis kockázatokkal: az aranyat páncélozott, őrzött járművekkel kell hajóra szállítani, amit szintén biztosítani kell, történhetnek rablótámadások, vagy a hajót baleset is érheti. Nem is biztos, hogy ekkora mennyiségű arany egyszerre elszállítható és az irdatlan magas érték miatt a biztosítás is problémás.

Az FDP politikusának felvetését a közgazdász ezért inkább populista ötletként értékeli. Egyébként Németország arra az esetre, ha az USA megtagadná az aranyeszközök átadását, rendelkezik forgatókönyvvel: bíróságon kényszeríthető ki a visszaszolgáltatás, vagy kártérítés kérhető, dollárban.

A magyar állam 110 tonna arannyal rendelkezik, ebből 15,5 tonna a Bank of England londoni értéktárában található. Küldtünk kérdéseket az MNB-nek, hogy milyen megfontolásokból vagy kötelezettség miatt tárolják az aranykészlet egy részét külföldön, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.