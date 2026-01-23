A Külgazdasági- és Külügyminisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Motherson indiai autóipari alkatrészgyártó 39 milliárd forintos értékben hajt végre beruházásokat Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron, Túrkevén és Kecskeméten, amihez az állam kilencmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve 154 új munkahely, köztük 55 kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

A tárcavezető tudatta, hogy nő a Motherson-csoport termelési kapacitása annak érdekében, hogy a BMW és a Mercedes gyára számára minél több visszapillantó tükröt és lökhárítót tudjanak gyártani.

„A Motherson új kutatás-fejlesztési funkciókat hoz Magyarországra, hogy a visszapillantó tükörbe épített vizuális rendszereket és a mesterséges intelligencián alapuló érzékelők fejlesztését is itt végezhessék el, s a Motherson-csoport új szolgáltató központokat hoz létre, így az egész kelet-európai térség mérnökségi, informatikai és pénzügyi kiszolgálását is Magyarországról fogják elvégezni" - mondta.

Leszögezte továbbá, hogy a világ tizenöt legnagyobb autóipari beszállítója közé tartozó vállalat 44 országban több mint 200 ezer embernek ad munkát, így ezért a beruházásért is éles nemzetközi verseny zajlott, és többek közt a stabilitás is hazánk mellett szólt napjaink bizonytalanságai közepette. Hozzátette, jelenleg negyvenöt indiai vállalat van jelen Magyarország, amelyek csaknem kilencezer embernek adnak munkát és az utóbbi években számos beruházást hajtottak végre.