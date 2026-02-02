A Jeffrey Epsteint érintő aktákban több alkalommal is felbukkant egy Magyarországon is aktív norvég producer, Haakon Gundersen, aki elárulta, miről folyt köztük levélváltás e-mailben. Habár a nyilvánosságra került levelek másról árulkodnak a bizonyos Király utcai ingatlant illetően.

Ismert, múlt pénteken 3 millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az amerikai igazságügyi minisztérium az Epstein-aktákból, a szexuális bűncselekményekkel vádolt milliárdos még évekkel ezelőtt lett öngyilkos. A producer tulajdonában lévő anyavállalat egy magyar cég tulajdonolta lakást próbált mielőbb eladatni.

Az Alphaville Real Estate Kft.-hez kötődő Gundersennek Epstein 2017-ben azt üzente:

kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod.

A levelezés szerint Budapesten többször is megforduló Epstein egy ponton már sürgetőleg lépett föl, sőt, fenyegető hangnemre váltott.

Erre az elmúlt években több magyar filmen is dolgozó producer azt válaszolta, pár héten belül elkelhet az ingatlan 240 ezer euróért. Ez mai árfolyamon közel 92 milliós forintnyi összeget jelent.

A lapnak a norvég producer közleményben újabban azt jelezte: soha nem kötött semmilyen megállapodást Jeffrey Epsteinnel, és nem volt vele semmilyen gazdasági kapcsolata sem.

Mint írta, Epstein soha nem látogatott meg olyan ingatlanokat vagy cégeket, amelyek Haakon Gundersen tulajdonában vannak. Közlése szerint a milliárdost úgy mutatták be neki korábban, mint egy potenciális „ajtónyitót” a Szilícium-völgyi befektetők felé, végül azonban erre nem került sor. Mint leszögezte, semmilyen pénzt nem ígértek neki, és semmilyen befektetés nem valósult meg a tervezett projektek közül.

De ennek ellenére Jeffrey Epstein fenyegetőzött és pénzt követelt tőle. Ugyanakkor a fenyegetéseket nem váltotta be, és pénz nem lett kifizetve a részére

– számolt be Gundersen.

A Telex arról írt, hogy egy Terje Rod-Larsen nevű norvég diplomata pénzügyileg is kötődött Epsteinhez, és 9700-szor szerepel a nemrég nyilvánosságra hozott iratokban. Kettejük között 2019 januárjában zajlott egy üzenetváltás, melyben Rod-Larsen valakinek a budapesti lakcímére volt kíváncsi, majd Epstein megadta neki a Király utcai lakás címét.

Bár Budapest és Orbán Viktor neve is fel-feltűnik az iratokban, a magyar főváros először 2016 októberében jött szóba kettőjük között, amikor Epstein felszólította Gundersent arra, hogy írasson át egy, a cége tulajdonában álló budapesti lakást egy bizonyos „Edward” nevére. Egy 2017 januárjában írt üzenetváltásból kiderül, hogy a lakás a Király utca 70. alatt található.

Ezek az üzenetek említik a rejtélyes ingatlant:

2017. március 30.: „Elküldök valakit Budapestre.”

2017. augusztus 9.: „Budapesten leszek.”

2018. január 4.: „?? Bepereljünk téged?” – írta Epstein, miután látszólag nem kapta meg a budapesti lakás tulajdoni papírjait, amit még tizenegy hónappal korábban ígért neki Gundersen.

2018. március 8.: „Budapesten vagyok. Úton vagyok hozzád.”

2018. június 22.: „Budapesten vagyok. Melyik lakás?”

Az azonban nem derül ki, hogy Epstein mivel töltötte idejét Budapesten, és egyáltalán hány napot töltött ott.

Emlékezetes, a norvég sajtó már 2020-ban írt Gundersen és Epstein kapcsolatáról, és egy 2013-ban készült fotót is bemutattak akkoriban.

Jeffrey Epsteint 2008-ban prostitúció elősegítése miatt ítélték el. Az akkori vádak szerint 14 éves lányokat is futtatott, ám rövid időn belül szabadult. 2019-ben tartóztatták le ismét, már sokkal komolyabb vádakkal. Végül őrizete alatt önkezűleg vetett éget életének, cellájában felakasztotta magát.