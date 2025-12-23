A TISZA-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére – írta Facebook-posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Egyúttal szép karácsonyi készülődést kívánt minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban.
A Jobbik korábban kezdeményezte, hogy népszavazást tartsanak december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról, melyet helyben is hagytak az év első felében. Augusztus végén el is kezdték az aláírásgyűjtést, azonban rendkívül kevés aláírást sikerült begyűjteni.
