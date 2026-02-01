Az illegális agancsgyűjtés visszaszorítása érdekében februárban fokozott ellenőrzést tart vadászterületein a SEFAG Zrt., rendőri jelenlétre kell számítani Barcs, Segesd, Lábod, Nyugat-Zselic, Kelet-Zselic, Iharos térségében, ahol erdőlátogatási tilalmat is elrendeltek – jelentette be az ország egyik legnagyobb vadgazdálkodója.

„Kollégáink a rendőrséggel szorosan együttműködve, összehangoltan, folyamatosan végzik a helyszíni razziákat a SEFAG Zrt. teljes vadászterületén, alkalmazva az olyan technikai eszközöket is, mint a drónok, illetve a hőkamerák” – tudatta Facebook-oldalán a társaság.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jogszabályok értelmében a levetett agancs a vadászatra jogosult tulajdona, az engedély nélküli agancsgyűjtés tehát lopás, a szabálysértőket pedig feljelentik.

Az illegális agancsgyűjtőkre a vadászati hatóság vadvédelmi bírságot szabhat ki, amennyiben pedig módszerük kimeríti a Büntető Törvénykönyv szerinti állatkínzás fogalmát, a tettük szabadságvesztéssel is büntethető.

Az erdők életének megzavarása mindemellett azért is veszélyes, mert a tél végére már energiatartalékaik végére ért, riadt állatok könnyen az utakra ugranak, ezzel pedig a közlekedést is komolyan veszélyeztethetik.