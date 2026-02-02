Néhány hónappal ezelőtt Németországban már olyan ütemben érkeztek a megrendelések az új iX3-as BMW-re, hogy a teljes 2026-os évre kimerült a kvóta. Egyre jobban úgy tűnik, hogy ez a jelenség Európában is megismétlődhet – írja a Totalcar.

Az iX3 az első olyan modern BMW, amely a kifejezetten elektromos autók alá szánt Neue Klasse platformra épül. Ennek megfelelően a hajtáslánc rendkívül hatékony, az akkumulátort pedig könnyedén integrálhatták a padlólemezbe, így kevesebb helyet foglal és jobb az autó szerkezeti merevsége is. A hatékonyságát egy tavaly őszi teszt is bizonyítja, amely során egy bő ezer kilométeres túrát tettek meg az iX3-mal, megállás nélkül.

Az útvonalat München és Debrecen között rajzolták meg, amely nem a véletlen műve. A BMW Magyarországon építette az első olyan gyárát, amelyet kifejezetten a Neue Klasse modellek gyártásához rendeztek be. A debreceni egységben már túl vannak a próbagyártáson, az első iX3-mas modellek pedig idén márciusban érkezhetnek meg a megrendelőkhöz.

A debreceni üzem évi 150 ezer autó gyártására lett berendezve és egyelőre még nem érték el a kapacitásuk csúcsát. Az AutoNews információi szerint a váratlanul nagy keresletre reagálva a BMW egy új műszakot vezethet be a magyarországi gyárban, így bővítve az iX3 gyártási kapacitását.

A bővítés nélkül azonban nem lesz egyszerű a helyzet, hiszen ha marad a magas a kereslet és közben bevezetik a Neue Klasse 3-at is (amely a 3-as BMW elektromos testvérmodellje lesz) akkor rendkívül hosszú várólisták alakulhatnak ki. Arról nem beszélve, hogy a Neue Klasse platformra egy komplett modellcsaládot felépítenek majd, így az iX3 még csak a kezdet.

