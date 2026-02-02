A Gestor egy off-market tranzakció keretében turisztikai szálláshelyet vásárolt a katalóniai Salou városában, Barcelona déli vonzáskörzetében. Salou Katalónia egyik legjelentősebb üdülőközpontja. A régió meghatározó turisztikai attrakciója, a PortAventura World közvetlen közelében helyezkedik el.

Az ingatlan elhelyezkedése egész éves keresletet biztosít, miközben a szezonális turizmus magas kihasználtságot és stabil hozampotenciált kínál. A szálláshely üzemeltetését a Salou-i központú IBERSOL végzi, amely több ezer egységet működtet a spanyol tengerpart mentén. A tranzakciót a spanyol BBVA bank finanszírozta.

Porto: újabb belvárosi szállodai akvizíció

A spanyolországi befektetéssel párhuzamosan a Gestor Portugáliában is tovább növelte szálloda-portfólióját Porto belvárosában. A megvásárolt szálloda a történelmi városszövetben, egész évben keresett lokációban található, stabil városi és nemzetközi turisztikai keresletre építve.

A portói tranzakció finanszírozását a portugál ABANCA bank biztosította, erősítve a Gestor helyi banki kapcsolatrendszerét Portugáliában.

Több mint egy évtizedes ibériai jelenlét

A salou-i és portói tranzakciók illeszkednek a Gestor több mint 11 éve következetesen épített spanyol és portugál befektetési stratégiájába. A társaság a magyarországi befektetések mellett már korán megkezdte portfóliójának földrajzi és eszközosztály-alapú diverzifikációját az Ibériai-félszigeten, ahol az elmúlt évtizedben kiskereskedelmi, logisztikai és szállodai ingatlanokba is befektetett.

Gerő András, a Gestor vezérigazgatója a tranzakciókkal kapcsolatban elmondta:

„Ezek az akvizíciók szervesen illeszkednek abba a stratégiába, amelynek célja a nem magyarországi befektetési portfólió súlyának növelése. Tudatosan keressük azokat az ibériai lehetőségeket, amelyek stabil, hosszú távú cash-flow-t biztosítanak, és kiszámítható megtérülést kínálnak befektetőink számára.”

A Gestor ibériai stratégiája nem spekulatív, hanem cash-flow-alapú és hosszú távú értékteremtésre fókuszáló. A társaság olyan lokációkban és eszközosztályokban növeli jelenlétét, ahol a kereslet strukturálisan tartós, a kínálat korlátozott, az üzemeltetés professzionális szereplőkkel biztosítható, a finanszírozás pedig stabil helyi banki kapcsolatokon alapul.