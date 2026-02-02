Február elsejével a magyar jogszabályok értelmében, tranzakciós adó nélkül immár 340 ezer forint vehető fel. A gyakorlatot követve a Wise is így tett, de kizárólag a magyarországi felhasználók számára.

A Revinfo felidézi, hogy a Wise tavaly februárban döntött úgy, hogy áthárítja a magyar felhasználóikra az állami tranzakciós adót, cserébe viszont akkor 150 ezer forintra megemelték a havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét.

Fontos ugyanakkor észben tartani, hogy bár a szolgáltató nem számít fel külön díjat, bizonyos ATM-ek viszont igen: a lap szerint ebből a szempontból többek között az OTP és az Erste Bank automatáit érdemes elkerülni, mivel azok számolnak fel díjat, külföldön pedig érdemes a készpénzfelvétel előtt megnézni magán az ATM-en, hogy mekkora extra díjat számol fel a műveletért.