Milliókat spórolhatnak a magyar háztartások? Itt az új energiaprogram

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke volt a vendégünk legújabb podcast-epizódunkban, ahol a zöldátmenet egyik legfontosabb kérdéséről beszélgetünk: a lakossági energiatárolásról és az ehhez kapcsolódó új kormányzati támogatási programról. A napelemek elterjedése után most az akkumulátorok kerültek fókuszba, amelyek alapjaiban változtathatják meg a háztartások energiafelhasználását és költségeit. A beszélgetés túlmutat a pályázaton: szó lesz az energiaátmenet hosszabb távú hatásairól, a bruttó elszámolás utáni új realitásokról, valamint arról is, hogy az energiatárolás hogyan járulhat hozzá egy stabilabb, rugalmasabb magyar villamosenergia-rendszerhez.
Tieger Endre, 2026. február 2. Fotó: Economx / 1 - Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke
Az adásban részletesen szó lesz az Otthoni Energiatároló Programról: kik pályázhatnak, mekkora támogatás érhető el, miért számítanak szakértők gyors pályázati rohamra, és mennyire elegendő valójában a 2,5 millió forintos támogatás egy napelemes rendszer energiatárolóval történő kiegészítésére. Kitérünk a műszaki feltételekre, a piaci árakra, valamint arra is, milyen adminisztratív és kivitelezési kihívásokkal kell számolni a következő hónapokban.

Az adásban többek között ezekre a kérdésekre is választ keresünk:

  • Miért vált most kulcskérdéssé a lakossági energiatárolás Magyarországon?
  • Kik járhatnak igazán jól az új támogatási programmal, és kik maradhatnak le?
  • Valóban milliókat lehet spórolni egy jól megtervezett energiatárolós rendszerrel?
  • Milyen szerepe lesz a háztartásoknak a jövő energiarendszerében?

A Z generáció helyzete az AI-őrület közepén

Trunk Tamás, azaz Dablty, a Sneakerek, Márkák, Z generáció című könyv szerzője volt a vendégünk az AI Summit 2025-ön. A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan formálja a mesterséges intelligencia a Z generáció gondolkodását, médiafogyasztását és jövőjét – és mi az, amit sokan félreértenek ezzel kapcsolatban.
Tieger Endre, 2026. január 30. péntek, 18:45

Az Everest megvolt, jöhetnek a pénzügyi csúcsok

Fejest ugrottunk a kvantitatív hedge fund befektetések világába: Price Márton, az Everest Quant befektetési igazgatója és Fáth Gábor, kvantitatív elemzési és kockázatkezelési vezető voltak a Bázispont podcast vendégei. 
Sárosi Viktor, 2026. január 26. hétfő, 18:00

Visszatért a gyerekkorunk: ilyen volt a Balaton jege

Visszaemlékezések szerint kilenc éve volt utoljára ilyen mértékű fagy Magyarországon. Ennek köszönhetően visszatért az életünkbe a balatoni korcsolyázás is. Az Economx új videóriportjában Horváth László rendőr ezredest kérdeztük a kialakult jéghelyzetről.
Faragó Janka, 2026. január 26. hétfő, 07:15

Az év üzlete: házon belülre kerül a Mol a szerb olajcégben

Jelentős bejelentés érkezett: kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá a Mol a Gazpromnyefttel.
Sárosi Viktor, 2026. január 20. kedd, 19:36
