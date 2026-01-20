Milliókat spórolhatnak a magyar háztartások? Itt az új energiaprogram

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke volt a vendégünk legújabb podcast-epizódunkban, ahol a zöldátmenet egyik legfontosabb kérdéséről beszélgetünk: a lakossági energiatárolásról és az ehhez kapcsolódó új kormányzati támogatási programról. A napelemek elterjedése után most az akkumulátorok kerültek fókuszba, amelyek alapjaiban változtathatják meg a háztartások energiafelhasználását és költségeit. A beszélgetés túlmutat a pályázaton: szó lesz az energiaátmenet hosszabb távú hatásairól, a bruttó elszámolás utáni új realitásokról, valamint arról is, hogy az energiatárolás hogyan járulhat hozzá egy stabilabb, rugalmasabb magyar villamosenergia-rendszerhez.
Tieger Endre
, 2026. február 2. Fotó: Economx / 1 - Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke
Az adásban részletesen szó lesz az Otthoni Energiatároló Programról: kik pályázhatnak, mekkora támogatás érhető el, miért számítanak szakértők gyors pályázati rohamra, és mennyire elegendő valójában a 2,5 millió forintos támogatás egy napelemes rendszer energiatárolóval történő kiegészítésére. Kitérünk a műszaki feltételekre, a piaci árakra, valamint arra is, milyen adminisztratív és kivitelezési kihívásokkal kell számolni a következő hónapokban.
Az adásban többek között ezekre a kérdésekre is választ keresünk:
- Miért vált most kulcskérdéssé a lakossági energiatárolás Magyarországon?
- Kik járhatnak igazán jól az új támogatási programmal, és kik maradhatnak le?
- Valóban milliókat lehet spórolni egy jól megtervezett energiatárolós rendszerrel?
- Milyen szerepe lesz a háztartásoknak a jövő energiarendszerében?