Milliókat spórolhatnak a magyar háztartások? Itt az új energiaprogram

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke volt a vendégünk legújabb podcast-epizódunkban, ahol a zöldátmenet egyik legfontosabb kérdéséről beszélgetünk: a lakossági energiatárolásról és az ehhez kapcsolódó új kormányzati támogatási programról. A napelemek elterjedése után most az akkumulátorok kerültek fókuszba, amelyek alapjaiban változtathatják meg a háztartások energiafelhasználását és költségeit. A beszélgetés túlmutat a pályázaton: szó lesz az energiaátmenet hosszabb távú hatásairól, a bruttó elszámolás utáni új realitásokról, valamint arról is, hogy az energiatárolás hogyan járulhat hozzá egy stabilabb, rugalmasabb magyar villamosenergia-rendszerhez.