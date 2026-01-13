Visszatért a gyerekkorunk: ilyen volt a Balaton jege

Faragó Janka, 2026. január 26. Fotó: Economx
Horváth László az Economx riportjában elmondta, mind az emberek, mint a sajtó részéről hatalmas az érdeklődés a Balatonon való korcsolyázás szabályairól.
Kiemelte, hogy bár örömteli, hogy ismét lehet használni a Balaton jegét, viszont a héten is volt szükség egy kisebb mentésre a szabályok áthágása miatt.
A rendőr ezredes kiemelte, hogy a Balaton a legtöbb helyen befagyott, de ez nem azt jelenti, hogy át lehet csúszni egyik partról a másikra, sőt ez kifejezetten tilos.
Videó riporterünkkel pedig személyesen is teszteltük a siófoki jég állapotát.
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!