Az év üzlete: házon belülre kerül a Mol a szerb olajcégben

Véget értek a találgatások, hétfőn a Mol bejelentette, kötelező érvényű előzetes megállapodást kötött a Gazpromnyefttel, amely alapján a magyar cég megvásárolja a NIS olajvállalatban lévő 56,15 százalékos orosz részvénycsomagot. Az év legjelentősebb üzletéről a Bázispont podcastban Sarkadi-Illyés Csaba kérdezte Sárosi Viktort, az Economx elemzőjét.

A tranzakció lezárultával a Mol irányítási jogokat szerez a szerb társaságban.

Ám ehhez az amerikai OFAC jóváhagyása is szükséges. A bejelentés szerint a szerb állam 30-ról 35 százalékra növeli tulajdonrészét, ez is része az üzletnek, emellett pedig bevonják a tulajdonosi körbe az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatát is.

Miről volt még szó az adásban?