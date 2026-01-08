céginfó.hu

Az év üzlete: házon belülre kerül a Mol a szerb olajcégben

Jelentős bejelentés érkezett: kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá a Mol a Gazpromnyefttel.
Sárosi Viktor, 2026. január 20.

Véget értek a találgatások, hétfőn a Mol bejelentette, kötelező érvényű előzetes megállapodást kötött a Gazpromnyefttel, amely alapján a magyar cég megvásárolja a NIS olajvállalatban lévő 56,15 százalékos orosz részvénycsomagot. Az év legjelentősebb üzletéről a Bázispont podcastban Sarkadi-Illyés Csaba kérdezte Sárosi Viktort, az Economx elemzőjét.

A tranzakció lezárultával a Mol irányítási jogokat szerez a szerb társaságban. 

Ám ehhez az amerikai OFAC jóváhagyása is szükséges. A bejelentés szerint a szerb állam 30-ról 35 százalékra növeli tulajdonrészét, ez is része az üzletnek, emellett pedig bevonják a tulajdonosi körbe az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatát is. 

 

Miről volt még szó az adásban?

  • Mit vesz meg a Mol a NIS finomítón túl?
  • Milyen nagyságrendű az üzlet?
  • Mennyi lehet a vételár?
  • Hogy reagáltak a Mol-részvények a bejelentésre?

Olcsó, és a minőséggel sincs olyan nagy probléma: videó az új orosz diszkontból

Tavaly év végén megnyitott az orosz diszkontlánc, ami Basket Plus néven a 18. kerületben várja a vásárlókat. Sok kifogás jelent meg kommentben ezért az Economx új videójában a minőségről kérdeztük a vásárlókat.
Faragó Janka, 2026. január 20. kedd, 18:00

Óriásüzlet kapujában a Mol: de hogyan fog majd fizetni az oroszoknak?

A Bázispont podcast évadnyitó vendége Gajda Mihály, a Concorde Értékpapír részvényelemzője volt, vele tekintettük át a legújabb fejleményeket a Mol lehetséges szerbiai terjeszkedéséről.
Sárosi Viktor, 2026. január 13. kedd, 09:55

Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen energiákkal vágott bele az új évbe.
Faragó Janka, 2026. január 8. csütörtök, 10:10
