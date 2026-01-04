A harmadik éve tartó recesszió, ami számos elbocsátással járt eddig is, és még több kilátásba helyezett, tömeges leépítéssel kecsegtet főként az ipari területeken, hatalmas bizonytalanságot okoz a lakosság körében fő nyugati partnerünknél.

Friss felmérések szerint a németek a háborús fenyegetettségnél is jobban rettegnek attól, hogy idén elveszítik a munkahelyüket – különösen a fiatalok és az alacsony jövedelműek kerültek egzisztenciális mélypontra.

Nem hagyják magukat megőrülni

Az EY tanácsadó cég által készített kutatásban 2026-ban a németek 16 százaléka „nagyon bizonytalannak” fogja értékelni az állását. Ez a legmagasabb érték 2009 óta, amikor a globális pénzügyi válság nyomán 22 százalék tartotta a munkahelyét bizonytalannak.

Az előző évhez képest három százalékponttal nőtt az aggódók aránya, bár a kutatók szerint mégsem rossz az esélye annak, hogy a bizalom visszatér, amint a gazdaság újra fellendül.

Az emberek többsége nem hagyja magát az őrületbe kergetni

– fogalmaztak a FAZ-nak.

Minél vékonyabb a pénztárca, annál nagyobb a félelem

A baby boomer generáció a legoptimistább: az 55 év felettieknek mindössze tíz százaléka aggódik az állásáért, viszont a 36 és 45 év közöttiek 17 százaléka, míg a 35 év alattiaknál minden ötödik fiatal félelemben él.

Minél alacsonyabb a jövedelem, annál nagyobb a szorongás: azoknak, akik évi 25 000 eurónál (~9,6 millió forintnál) kevesebbet keresnek, több mint harmaduk tart a rossztól, míg a 70 000 euró (~26,8 millió) feletti fizetéssel rendelkezők esetében ez az arány csak nyolc százalék.

Riogatás helyett teli hűtőre vágynak

A Német Szociális Egyesület kijelentette, hogy az emberek aggodalmai többek között

a megfizethető lakhatást, a hónap végén is teli hűtőszekrényt, a meleg otthont és egy olyan munkát tükröznek,

amely lehetővé teszi számukra a szegénység nélküli életet.

Ezért egyre inkább sürgetik a reformokat például a nyugdíjak, az egészségügy és a hosszú távú gondozás terén, és felszólították a szövetségi kormányt, hogy az új évben aktívabban vonja be a polgárokat a tervezésbe, és ne ijesztgesse őket naponta új ötletekkel, elvetemült követelésekkel.