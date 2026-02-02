Igor Korotcsenko katonai szakértő az orosz MK nevű magazinnak azt mondta, a harci műveleteket, különösen az energetikai szektor ellen irányuló tömeges támadásokat nem csupán folytatnia kell Oroszországnak, hanem fokoznia is.

Kiemelte, az orosz győzelem attól is függ, hogy mennyire működik stabilan az ukrán hátország és a katonai irányítási rendszer.

A lapnak kiemelte továbbá, hogy a kulcsfontosságú célpontok, főként az energiaellátó létesítmények megsemmisítése megfosztja Zelenszkijéket a katonai erőfeszítések fokozásának lehetőségétől. Az elemző szerint ez a terv nem újkeletű, mivel a NATO is ezt alkalmazta Jugoszláviában 1999-ben.

Arra is rámutatott, hogy ennek a végrehajtására most vannak a legalkalmasabb pillanatban, mivel a Nyugat, Trump és mások segítségével, megpróbálja visszatartani őket ettől a taktikától.

Azt is elmondta, hogy állítása szerint a NATO annak idején a Jugoszlávia elleni bombázások műveleteit humanitáriusnak nevezte. „Miért ne végezhetnénk mi is humanitárius műveletet?” – mondta Korotcsenko, amelyről beszámolt a Portfolio.