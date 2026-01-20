Az Everest megvolt, jöhetnek a pénzügyi csúcsok

Fejest ugrottunk a kvantitatív hedge fund befektetések világába: Price Márton, az Everest Quant befektetési igazgatója és Fáth Gábor, kvantitatív elemzési és kockázatkezelési vezető voltak a Bázispont podcast vendégei.

Price Márton itthon elsősorban arról ismert, hogy hatodik magyarként sikeresen megmászta a Mount Everest csúcsát. A műsorban elsősorban nem erről, hanem a kvantitatív alapkezelés rejtelmeiről kérdeztük őt, mint az Everest Quant befektetési igazgatóját és Fáth Gábort, a társaság kvantitatív elemzési és kockázatkezelési vezetőjét.

Az Everest Quant a Magyar Nemzeti Bank által elsőként elfogadott kvantitatív hedge fund Magyarországon.

Ilyen szempontból még kuriózumnak számít, amit az Everest Quant nyújt. Hiszen New Yorkban, Londonban a hedge fund befektetéseknek több évtizedes hagyománya és allokációja van. Egy tipikus amerikai nyugdíjpénztárnak a portfóliójában a hedge fundok általában 5-6 százalékot képviselnek, a nagy amerikai egyetemek vagyonkezelőiben is 10 százalékos az átlagos arány.

A hagyományos befektetési alapok alapvetően olyan módon működnek, hogy a döntéseket portfóliómenedzserek, emberek hozzák meg. Ezzel szemben a kvant-alapoknak az a sajátossága, hogy az emberek szerepe "csak" a szoftver létrehozása, az algoritmusoknak a megírása, a szisztematikus kereskedési stratégiáknak a kikutatása és ezeknek a rendszerbe állítása.

Mit jelent mindez? Alapvetően matematikai modellek, algoritmusok, kockázati metrikák, számszerű eredményeknek az analízisét. Azok az algoritmusok, amiket fejlesztenek, akár 10-15-20 évre, vagy még hosszabb időre visszamenő piaci sajátosságokból próbálnak profitábilis stratégiákat alkotni.



Miről volt még szó az adásban?

Milyen típusú adatokat dolgoz fel egy kvant alap?

Mennyi a humán szerepvállalás az elemzésekben, befektetési döntésekben?

Milyen út vezet a fizika tudományából a pénzügyek, befektetések felé?

Hogyan használják a kvantitatív hedge fund-ok az AI-t?