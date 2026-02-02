Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében sorolta, milyen pénzügyi intézkedések lépnek életbe februárban.

A kormány közösségi oldalán a fent soroltakon kívül a további változások között szerepel 

  • a hathavi fegyverpénz kifizetése,
  • a szakmunkások 7 százalékos béremelése,
  • valamint a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékos fizetésemelése.

A miniszterelnök a bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet: az intézkedések sikeréhez az szükséges, hogy a pénz itthon maradjon, ne küldjék Ukrajnába, és a biztos választás a Fidesz támogatása.

