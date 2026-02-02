Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében sorolta, milyen pénzügyi intézkedések lépnek életbe februárban.

Érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér,

a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét;

a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket,

és megduplázódik a családi adókedvezmény.

A kormány közösségi oldalán a fent soroltakon kívül a további változások között szerepel

a hathavi fegyverpénz kifizetése,

a szakmunkások 7 százalékos béremelése,

valamint a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékos fizetésemelése.

A miniszterelnök a bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet: az intézkedések sikeréhez az szükséges, hogy a pénz itthon maradjon, ne küldjék Ukrajnába, és a biztos választás a Fidesz támogatása.