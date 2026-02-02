A napokban közölte az MTI a Nemzeti Választási Bizottságra (NVB) hivatkozva, hogy százezer alatt maradt a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében gyűjtött aláírások száma.

Emlékezetes, az NVB a kérdést még tavaly májusban hitelesítette, és a jogorvoslatok lezárulta után, augusztus 26-án vette át a szervező az aláírásgyűjtő íveket, a gyűjtésre december 24-én 16 óráig volt lehetősége.

A Jobbik végül december 23-án adta le az íveket, a Nemzeti Választási Iroda pedig megállapította: a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az iroda nem ellenőrizte az íveken szereplő aláírásokat, az NVB pedig csütörtöki ülésén megállapította, hogy az országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

Ez azért fontos, mert az Alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el.

De még a szenteste kapcsán sem jött ennyi össze.

Egyébként a valasztas.hu adatai alapján

a magyarokat tényleg nem nagyon érdekli a demokráciás népszavazósdi.

Az elmúlt 10 évben (2015. március 13-a óta) 32 aláírásgyűjtés indult el, ám a 200 ezer aláírás egyetlen esetben sem jött össze. Sőt, 100 ezer fölé is csak két alkalommal jutottak a kezdeményezők.

Még 2015. november 4-én az akkori MSZP agrárpolitikusa, Gőgös Zoltán kezdeményezett egy népszavazást „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?" címmel. Erre végül 181 318 darab érvényes aláírás érkezett.

Szintén 2015-ben (december 21-én) Kész Zoltán független országgyűlési képviselő egy szintén konkrét (szakpolitikai) kérdésben szólította meg a magyarokat: „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?”. Erre a kezdeményezésre 106 275 darab érvényes aláírás érkezett.

Az elmúlt évek kezdeményezései (zárójelben a kezdeményező):

2023. március 3.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

(Dani Miklósné) Az érvényes aláírások száma 28.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”

(Dani Miklósné) Nem történt aláírásgyűjtés.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”

(Dani Miklósné) Nem történt aláírásgyűjtés.

„Egyetért Ön azzal, hogy az üvegpalackok visszaválthatók legyenek?”

(Normális Élet Pártja) Az érvényes aláírások száma 25.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt?”

(LMP – Magyarország Zöld Pártja) Az érvényes aláírások száma 24.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?”

(Dr. Lukács László György / Jobbik) Az érvényes aláírások száma: 22

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat megállapító 42. alcímét?”

(LMP – Magyarország Zöld Pártja) Az érvényes aláírások száma legfeljebb 25. 897

„Egyetért Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége 15 év után évüljön el?”

(Stekler Ottó) Az érvényes aláírások száma 24.

„Egyetért Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?”

(Stekler Ottó) Az érvényes aláírások száma 24.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

(Jobbik Magyarországért Mozgalom) Az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

Egyébként, sajnálatos módon, olyan kezdeményezések is a kukába kerültek, mint hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” (Vágó Gábor / LMP, 4 755 érvényes aláírás, 2017. április 10.), vagy épp (szigorúan caps lock használatával): „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A TANULÓNAK A KÖTELEZŐ TANÓRÁKON KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON CSAK A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE KÉRÉSÉRE LEGYEN KÖTELEZŐ RÉSZT VENNI?”. A kezdeményező Kassainé Szegfű Zsuzsanna viszont nem nyújtott be ellenőrzésre aláírásgyűjtő íveket.

Így a gyerekek életét továbbra is korlátozhatják az iskolák.