Dmitrij Medvegyev szerint Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy a béketárgyalások részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a kimenetelét. Az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke a TASS-nak és a Reutersnek, valamint a War Gonzo blognak adott interjújában egy dolgot viszont világossá tett:
Oroszország feltételei változatlanok,
a legnehezebb kérdés továbbra is a területi rendezés. A biztonsági garanciákról keményen fogalmazott: külföldi csapatok Ukrajnában nem elfogadhatók, ilyen esetben „jogos célponttá” válnának.
A jelenlegi „kijevi politikai rezsimnek” pedig – szerinte – el kell tűnnie, bár
Ukrajna valamilyen formában fennmaradhat.
Volodimir Zelenszkij jövőjét pedig egy irodalmi kanyarral intézte el:
„Annuska már kiöntötte az olajat. És ez azt jelenti, hogy bajban van”
- utalva Bulgakov regényére, és a bizonyos végzetes fordulatra.
Világháború? Nem akarják – de a veszély nő
„Nem vagyunk őrültek” – mondta, hozzátéve: Moszkvának nem érdeke a globális konfliktus, mégis egyre nagyobb a kockázat. A februárban lejáró orosz–amerikai fegyverzetcsökkentési szerződés kapcsán hangsúlyozta: a lejárat nem egyenlő az atomcsapással, de a bizalom fogy, a nemzetközi kapcsolatok válságban vannak.
Az atomfegyverekről azt állította: Oroszország a nukleáris doktrínája szerint jár el, a nemzetközi helyzet fokozódik, de ez nem jelent automatikus alkalmazást.
„Ha az ország sorsa forog kockán, nem lehetnek kétségek”
– szögezte le.
Trump: nem ruszofób, cserébe szórakoztató
Az „orosz ügynök” pletykákat Medvegyev komolytalannak tartja. Donald Trumpot az amerikai nép választotta meg – Moszkva ezt tiszteletben tartja. Szerinte az amerikai elnök érzelmes, káoszt kelt maga körül, de tudatos vonalat visz, és tény, hogy béketeremtőként akar bevonulni a történelembe.
A közösségi médiás kormányzásról ironikusan beszélt, majd odaszúrt: Trump „nem ruszofób” és „elég vicces fickó” – legalább nem lehet unatkozni mellette.
Azért persze eljátszott Trump elrablásának gondolatával is.
Az Egyesült Államok Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletét Medvegyev súlyos precedensnek nevezte, amely aláássa a nemzetközi rendet. Példával élt: mi lenne, ha Trumpot rabolnák el? Szerinte ez rögtön, egyértelműen háborús cselekménynek minősülne.
Gondnoki munka, tüzérség és a piros gomb
Az interjút személyes sztorik is színesítették. Medvegyev felidézte diákéveit, amikor úgymond kapaszkodia kellett, laboránsként és portásként dolgozott, 80–120 rubeles fizetés-kiegészítésért. Elmondta azt is, hogy képzett tüzér, lőtt D–30-as tarackkal és régi páncéltörő ágyúval – a finn határ irányába, békeidőben. És akkor jött a kemény kérdés:
megnyomná-e a „piros gombot”?
Aki egy nukleáris hatalom elnöke, ezt sosem zárhatja ki.
„De Isten ments, hogy idáig fajuljon a dolog”
– tette hozzá megnyugtatásul Medvegyev.
