Dmitrij Medvegyev szerint Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy a béketárgyalások részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a kimenetelét. Az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke a TASS-nak és a Reutersnek, valamint a War Gonzo blognak adott interjújában egy dolgot viszont világossá tett:

Oroszország feltételei változatlanok,

a legnehezebb kérdés továbbra is a területi rendezés. A biztonsági garanciákról keményen fogalmazott: külföldi csapatok Ukrajnában nem elfogadhatók, ilyen esetben „jogos célponttá” válnának.

A jelenlegi „kijevi politikai rezsimnek” pedig – szerinte – el kell tűnnie, bár

Ukrajna valamilyen formában fennmaradhat.



Volodimir Zelenszkij jövőjét pedig egy irodalmi kanyarral intézte el:

„Annuska már kiöntötte az olajat. És ez azt jelenti, hogy bajban van”

- utalva Bulgakov regényére, és a bizonyos végzetes fordulatra.

Világháború? Nem akarják – de a veszély nő

„Nem vagyunk őrültek” – mondta, hozzátéve: Moszkvának nem érdeke a globális konfliktus, mégis egyre nagyobb a kockázat. A februárban lejáró orosz–amerikai fegyverzetcsökkentési szerződés kapcsán hangsúlyozta: a lejárat nem egyenlő az atomcsapással, de a bizalom fogy, a nemzetközi kapcsolatok válságban vannak.

Az atomfegyverekről azt állította: Oroszország a nukleáris doktrínája szerint jár el, a nemzetközi helyzet fokozódik, de ez nem jelent automatikus alkalmazást.

„Ha az ország sorsa forog kockán, nem lehetnek kétségek”

– szögezte le.

Trump: nem ruszofób, cserébe szórakoztató

Az „orosz ügynök” pletykákat Medvegyev komolytalannak tartja. Donald Trumpot az amerikai nép választotta meg – Moszkva ezt tiszteletben tartja. Szerinte az amerikai elnök érzelmes, káoszt kelt maga körül, de tudatos vonalat visz, és tény, hogy béketeremtőként akar bevonulni a történelembe.

A közösségi médiás kormányzásról ironikusan beszélt, majd odaszúrt: Trump „nem ruszofób” és „elég vicces fickó” – legalább nem lehet unatkozni mellette.

Azért persze eljátszott Trump elrablásának gondolatával is.

Az Egyesült Államok Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletét Medvegyev súlyos precedensnek nevezte, amely aláássa a nemzetközi rendet. Példával élt: mi lenne, ha Trumpot rabolnák el? Szerinte ez rögtön, egyértelműen háborús cselekménynek minősülne.

Gondnoki munka, tüzérség és a piros gomb

Az interjút személyes sztorik is színesítették. Medvegyev felidézte diákéveit, amikor úgymond kapaszkodia kellett, laboránsként és portásként dolgozott, 80–120 rubeles fizetés-kiegészítésért. Elmondta azt is, hogy képzett tüzér, lőtt D–30-as tarackkal és régi páncéltörő ágyúval – a finn határ irányába, békeidőben. És akkor jött a kemény kérdés:

megnyomná-e a „piros gombot”?

Aki egy nukleáris hatalom elnöke, ezt sosem zárhatja ki.

„De Isten ments, hogy idáig fajuljon a dolog”

– tette hozzá megnyugtatásul Medvegyev.