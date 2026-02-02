Január végére visszatértek a lakáskeresők, a zenga.hu adatai szerint a decemberi mélypont után ugyanis nagyot emelkedett 2026 első hónapjában az ingatlanérdeklődések száma. A zenga.hu elemzési vezetője szerint ez azt vetíti előre, hogy a következő hónapokban az adásvételek száma is emelkedhet az utóbbi hónapok alacsony szintjéhez képest.

“A lakáskeresők körében továbbra is központi szempont az ingatlanok Otthon Start Programnak (OSP) való megfelelősége: országosan az ingatlanérdeklődések közel 90, Budapesten közel 75 százaléka ezekre az ingatlanokra irányult” - emelte ki Futó Péter.

A komoly érdeklődések száma országosan újra az OSP bejelentése előtti szint fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy január végén 35 százalékkal több volt a potenciális vásárló, mint június utolsó hetében.

A szakértő hangsúlyozta, hogy Budapesten viszont még a növekedés ellenére is 18 százalékkal a bejelentéskori szint alatt van az érdeklődés, így itt még bőven van tere a további növekedésnek.

Milyen típusú ingatlanokat keresnek az érdeklődők?

Fontos azonban, hogy a kínálat csak részben fedi le az érdeklődők által meghatározott paramétereket. A többség ugyanis továbbra is 1,5 millió forintos négyzetméterár és 100 millió forintos hirdetési ár alatti lakást keres.

Ám ennek, azaz a kedvezményes hitel előírásainak, a budapesti eladó ingatlanok 42, míg országszerte 72 százaléka felel meg.

A zenga.hu adataiból az is látszik, hogy jelenleg nincs nagy különbség abban a tekintetben, hogy milyen állapotú ingatlanokat (felújítandó, átlagos, felújított, újszerű) keresnek, szemben a tavalyi tapasztalatokkal, amikor inkább az újszerű lakásokat és házakat keresték.

Inkább saját célra keresnek ingatlant

Nagy különbség van a lakások méretében is: a tavalyi év első harmadában a kisebb, befektetési célra vásárolt ingatlanok voltak kelendőbbek, idén viszont feltehetően saját célra, nagyobb alapterületű ingatlanokra keresnek a potenciális vevők.

Most a 80-100 négyzetméter közötti lakóingatlanoknál áll legmagasabban az ingatlanérdeklődési mutató. Ebben a méretkategóriában 41 százalékkal érdeklődnek többen, mint az Otthon Start program bejelentése előtt, míg a legkisebb, 40 négyzetméter alatti lakásoknál csak 16 százalékos a növekedés.

“Ennek magyarázata lehet, hogy a program nagyobb hatással volt a vidéki ingatlanpiacra, ahol a kínálat nagyobb része felel meg a program feltételeinek, és ahol az ingatlanok átlagos alapterülete is nagyobb, mint Budapesten. Emellett saját használatra a többség eleve valamivel nagyobb életteret szeretne magának” - véli Futó Péter.