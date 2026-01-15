Pályázati felhívás formájában megjelentek a részletek a 100 milliárd forint keretösszegű Otthoni Energiatároló Programról. A pályázat a kiírás szerint azon háztartásokat célozza, melyek erősítenék az önellátásukat és a zöldenergia saját célú felhasználásának arányát, méghozzá házi akkumulátorral.

A friss felhívás értelmében a program valamennyi magyar lakost célozza, de „elsősorban azoknak szól, akik korábban a szaldós elszámolásból kikerültek, illetve akik a közeljövőben kerülnek ki, valamint azoknak a lakosoknak, akik 5000 fő alatti településeken élnek”.

Nemrégiben a G7 is írt arról, a háztartások szempontjából a mostani program gyakorlatilag ingyenpénzként is felfogható, mert olyan vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni, amihez nem kell önerő, egyszerűnek tűnő játékszabályok alapján, szinte normatív alapon (minden alkalmas jelentkezőnek automatikusan) osztják majd szét a pénzt.

A lényeg, hogy ha egy háztartás vállalja, hogy telepít egy legalább 10 kilowattóra kapacitású, háztartási napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátort, ehhez 2,5 millió forintot kaphat.

A január 15-én megjelent kiírás úgy szól, az igényelhető támogatás összegének felső határa 2,5 millió forint pályázatonként, a jelentkezést 2026. február 2-án 10:00 órától lehet leadni. Első körben a február 2. 10:00 és március 15. 17:00 óra között beérkezett pályázatokat dolgozzák fel, a második ütem március 16. 10:00 órától kezdődik, és a pályázatot felfüggesztő vagy lezáró közlemény megjelenéséig tart.

A pályázatot két terület egyikére lehet igényelni:

új háztartási méretű kiserőmű napelemes rendszer kiépítése tárolóval;

meglévő háztartási méretű kiserőmű rendszer fejlesztése a megújuló energiatermelő kapacitás kivételével.

Pályázóként a program feltétele a magyar adóazonosító jel, a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhely, és hogy az a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok, akik kihullottak az éves szaldóelszámolásból a pályázat beadása előtt, és az éves szaldóelszámolásból 2030. december 31-ig kikerülők. Azok ugyancsak előnyt élveznek, akik állami támogatás nélkül, önerőből napelemes rendszert telepítettek, és bruttóelszámolás alá esnek; ezt követően pedig előnyben részesülnek az 5 ezer fő alatti településen bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők.