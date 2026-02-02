Ukrajnának mindenképpen szüksége van a nyugati támogatásokra, különben ennek leállítása súlyos következményekhez vezethet – közölte a német védelmi miniszter.
Boris Pistorius szerint. ha a támogatások elmaradnak
Ukrajna másnap halott lesz.
Ráadásul egy hasonló szcenárió fájdalmasabb lesz Európának, mintha támogatnák a védekező felet a háborúban – olvasható az Index cikkében.
Pistorius kiemelte, hogy a kontinens fenyegetésnek van kitéve, ezt abból szűri le, hogy Vlagyimir Putyin nemrégiben közölte, nemcsak Ukrajna miatt aggódik.
Mindeközben ma éjjel orosz dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt Pavlohrad mellett a Dnyipropetrovszk megyei területen. A csapásban legalább 12 bányász meghalt és további 16 megsérült, többen súlyosan.
