Ukrajnának mindenképpen szüksége van a nyugati támogatásokra, különben ennek leállítása súlyos következményekhez vezethet – közölte a német védelmi miniszter.

Boris Pistorius szerint. ha a támogatások elmaradnak

Ukrajna másnap halott lesz.

Ráadásul egy hasonló szcenárió fájdalmasabb lesz Európának, mintha támogatnák a védekező felet a háborúban – olvasható az Index cikkében.

Pistorius kiemelte, hogy a kontinens fenyegetésnek van kitéve, ezt abból szűri le, hogy Vlagyimir Putyin nemrégiben közölte, nemcsak Ukrajna miatt aggódik.

Mindeközben ma éjjel orosz dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt Pavlohrad mellett a Dnyipropetrovszk megyei területen. A csapásban legalább 12 bányász meghalt és további 16 megsérült, többen súlyosan.