Kevesebb mint két év alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos hagyta el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) – derül ki abból a petícióból, amelyet 40 orvos, köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek írtak alá. A dokumentum szerint a felmondások 2024. március 1. és 2026. január 20. között történtek, és az utolsó negyedévben a távozási hullám tovább erősödött. Az orvoslétszám mára „kritikus érték alá csökkent” – írja a Telex.

A petíció szerint a helyzet odáig fajult, hogy márciusra ellehetetlenülhet a betegellátás, mivel többen jelenleg is felmondási idejüket töltik. Az aláírók ezért azt kérik, hogy két osztályt – a neuropszichiátriai és az A jelű pszichiátriai osztályt – azonnali hatállyal zárjanak be, valamint csökkentsék az intézmény ellátási területét.

Az OPAI honlapja szerint az intézmény 614 ággyal működik, ebből 496 ágyon pszichiátriai és addiktológiai betegeket látnak el, országos hatáskörrel. A petíció azonban arra figyelmeztet: öt osztályon, köztük az országban egyedülálló, súlyosan agresszív, ön- és közveszélyes betegek ellátására szolgáló emelt biztonságú pszichiátriai osztályon is kevesebb szakorvos dolgozik az előírt minimumnál. A neuropszichiátriai osztályon a dokumentum szerint „tényleges orvosi jelenlét nincs”.

A felmondott szakorvosok indokai között szerepel a vállalhatatlan munkaterhelés, a biztonságos betegellátásra alkalmatlan körülmények, valamint az egyre feszültebb munkahelyi légkör. A levél hangsúlyozza: a hiányt rezidensekkel nem lehet pótolni, mivel ők jogszabály szerint önálló munkavégzésre nem oszthatók be.

A petíció egyértelműen az intézmény vezetését teszi felelőssé a kialakult helyzetért. Mind a 15 szakorvos Ézsi Robin főigazgatósága alatt távozott. Ézsi Robin 2024. március 1-jén lett megbízott főigazgató, majd 2025. január 15-én kapta meg hivatalos kinevezését. Több volt munkatárs szerint a vezetése alatt toxikus szervezeti kultúra alakult ki, és szakmailag is vitatott a kinevezése, mivel nem pszichiáter, hanem foglalkozás-egészségügyi szakorvos.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárságán keresztül azt közölte: a petíciót megkapták, az észrevételeket vizsgálják, az egyeztetések zajlanak, és állításuk szerint a betegellátás folyamatossága és biztonsága jelenleg garantált.

Az orvosok szerint az idő fogy, és ha nem történik gyors beavatkozás, az országos pszichiátriai ellátás egyik kulcsintézménye márciusra működésképtelen lesz.