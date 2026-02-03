A Magyar Nemzeti Bank hétfőn publikált lakossági megtakarítási felmérése szerint a magyar háztartások 17 százaléka rendelkezik állampapírokkal. Ahol a háztartások pénzügyi vagyona már magasabb félmillió forintnál, az állampapír-tulajdonosok aránya 15 százalék feletti.

Tízmillió forint vagy ennél magasabb pénzügyi vagyon esetén az állampapír tulajdonlás aránya sokkal magasabb, már 63 százalék.

Forrás: MNB A befektetők leginkább az adómentességet emelték ki, hogy milyen előnyök miatt rendelkeznek magyar állampapírokkal. Az MNB kutatásából az is kiderül, ha egy háztartás egy éven belül ingatlaneladást tervez, akkor az abból befolyó összeget a válaszadók 11 százaléka fektetné állampapírba (a legnagyobb részben – 53 százalék – lakáscélra fordítanák).

Az Államadósság Kezelő Központ hétfői adatai szerint a múlt héten erős volt a kereslet a lakossági állampapírokra. Majdnem 60 milliárd forint fogyott a Fix Magyar Állampapírból, illetve közel 22 milliárd a Magyar Állampapír Pluszból. Összesen 97,4 milliárd forintért vásároltak a magánbefektetők, az összeg egy része friss beáramlás, a másik rész pedig az előző heti kamatfizetések visszaforgatása.

Ez a 2025-ös állampapír mérleg

2025. végén a forint lakossági állampapírok állománya 11 726,0 milliárd forintot tett ki, ami 463,1 milliárd forint növekedést jelent egy év alatt.