A Magyar Nemzeti Bank hétfőn publikált lakossági megtakarítási felmérése szerint a magyar háztartások 17 százaléka rendelkezik állampapírokkal. Ahol a háztartások pénzügyi vagyona már magasabb félmillió forintnál, az állampapír-tulajdonosok aránya 15 százalék feletti.
Tízmillió forint vagy ennél magasabb pénzügyi vagyon esetén az állampapír tulajdonlás aránya sokkal magasabb, már 63 százalék.
Az Államadósság Kezelő Központ hétfői adatai szerint a múlt héten erős volt a kereslet a lakossági állampapírokra. Majdnem 60 milliárd forint fogyott a Fix Magyar Állampapírból, illetve közel 22 milliárd a Magyar Állampapír Pluszból. Összesen 97,4 milliárd forintért vásároltak a magánbefektetők, az összeg egy része friss beáramlás, a másik rész pedig az előző heti kamatfizetések visszaforgatása.
Ez a 2025-ös állampapír mérleg
2025. végén a forint lakossági állampapírok állománya 11 726,0 milliárd forintot tett ki, ami 463,1 milliárd forint növekedést jelent egy év alatt.
- A Prémium Magyar Állampapír állománya az év végére 3 251,2 milliárd forinttal csökkent, amely így 3 709,8 milliárd forintot tett ki.
- A Fix Magyar Állampapír állománya viszont 2 634,9 milliárd forinttal növekedett és elérte a 3 651,8 milliárd forintot december végére.
- Szintén emelkedett a Bónusz Magyar Állampapír állománya, amely 861,6 milliárd forint növekedést követően 2025 végén 2 070,6 milliárd forinton állt meg.
- A Magyar Állampapír Plusz állománya egy év alatt 385,6 milliárd forinttal emelkedett, így 1 148,2 milliárd volt az évvégi állomány.
