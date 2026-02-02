Az arany évezredek óta széles körben elismert értéktároló, amit ma a befektetők intenzíven vásárolnak a politikai és gazdasági bizonytalanság miatt, sőt, idén még fokozódik is a nemzetközi helyzet, hogy idézzük a Tanú című örökbecsű gyöngyszemet. A bitcoin ellenben egy teljesen decentralizált kripto, amelyet 2009-ben indítottak el. Teljes mértékben digitális, és mivel fix teljes kínálattal rendelkezik, ezért a befektetők digitális aranynak is hívják.

Ugyanakkor ez az azonosság, miszerint az egyik a fizikai, míg a másik a digitális arany, tavaly gellert kapott, amikor kiderült, hogy a fizikai valójában megjelenő arany sokkal jobb vétel a megemelkedett infláció, az egekbe szökő amerikai kormányzati kiadások és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika közepette.

Arany vagy bitcoin?

Még 2024-25-ben az intézményi befektetők megérkeztek a blokkláncok világába, azon belül is a kripto egyes szegmenseiben egyre jelentősebb pozíciókat foglalnak el. Többek között a BTC és az ETH ETF-ek már az intézményi befektetők jelenlétének nyitánya volt, miközben a BlackRock nagyhatalmú elnöke, Larry Fink számtalanszor kiállt a digitális arany, azaz a bitcoin mellett.

Többek között olyan emblematikus figurák népszerűsítik a BTC-t, mint a Strategy alapító-elnöke Michael J. Saylor, a cége hatalmas mennyiségben birtokol BTC-t. De nem csak a bitcoin van a napirenden a nagy befektetők körében, hanem a kripto tekintetében szélesedik a felhasználhatóság, hiszen az RWA-trend (real world asset), azaz a valós eszközök tokenizációja is új szintre lépett.

Azonban miközben a részvények vagy éppen az ingatlanok jövedelmet termelnek, vagyis értéknövekedést generálhatnak, addig az olyan eszközök, mint az arany és a bitcoin, semmit sem termelnek, vagyis értéküket a spekulációból és a papírpénzek fokozatos leértékelődéséből nyerik. Az elmúlt években az infláció volt a fő ellenség világszerte, amelynek réme még most sem szűnt meg, vagyis jól jön egy kis arany.

A bitcoin sikere A bitcoin 2024-es emelkedése valószínűleg a Trump-adminisztráció számos pozitív hatását árazta be. Ezek közé tartozik az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) álláspontjának eltolódása a perektől és bírságoktól a szabályozási egyértelműség felé. Az új kormányzat létrehozott egy bitcoin stratégiai tartalékot is, amely segít legitimálni az eszközt értéktárolóként, így vonzóbbá válik a kockázatkerülő intézményi befektetők, például a biztosítótársaságok, nyugdíjalapok és egyetemi alapítványok számára.

Kép: Getty Images / SOPA / LightRocket, May James

De hogyan jutottunk idáig?

1971-ig az Egyesült Államokban csak annyi papírpénzt lehetett nyomatni, amennyi azzal egyenértékű fizikai arany rendelkezésre állt. Miután ezt a mechanizmust megszűntették, a pénzkínálat felrobbant, az amerikai dollár vásárlóereje azóta mintegy 90 százalékkal csökkent. Miközben az arany dollárban kifejezett ára emelkedett a pénzkínálat növekedésével együtt. Ennek eredményeként a befektetők, valahányszor attól félnek, hogy a pénzkínálat jelentősen növekszik, az arany felé fordulnak, írta nemrég Anthony Di Pizio, a befektetési tanácsadással foglalkozó Motley Fool technológiai elemzője.

Most ugyanez a félelem motiválja a befektetőket, miközben Trump politikája sem könnyíti meg a helyzetet. Az Egyesült Államok kormánya 1,8 ezer milliárd dolláros költségvetési hiányt könyvelhetett el a 2025-ös pénzügyi évben (szeptember 30-án zárult), ami az államadósságot rekordmagas, 38,5 ezer milliárd dolláros szintre emelte.

Ezeket a kétségtelenül fajsúlyos államháztartási problémákat úgy kompenzálják, hogy a kormányok növelik a pénzkínálatot, vagyis leértékelik a valutáikat, és ezáltal megkönnyítik a költségvetési hiányok kezelését. Nem véletlenül az arany ára tavaly 64 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a bitcoin 2025-ben 5 százalékot esett, vagyis a két eszköz élesen különvált egymástól, kvázi megdőlt az a narratíva, hogy a bitcoin a digitális arany.

Ha azonban az elmúlt 10 évet nézzük, akkor a bitcoin hozama 23 ezer százalékot ért el, míg az igazi arany mindössze 335 százalékkal erősödött. De a múlt nem biztos, hogy mutatja a jelent vagy éppen a jövőt. Ez olyan értelemben is érdekes, hogy korábban a kriptopiacon négyéves ciklusokban gondolkodtak, vagyis amikor a BTC feleződése megtörténik, akkor indulhat a bikapiac. Egyre többen mondják, hogy ez a négyéves cikluselmélet megdőlt, vagyis semmi biztosíték arra, hogy megismétlődnek a múltbéli mintázatok. Persze az ellenkezőjére sincs biztosíték.

Mi lesz idén?

Az amerikai kormányzat a 2026-os pénzügyi évben újabb ezer milliárd dolláros hiány felé halad, ami még nagyobb magasságokba emeli az államadósságot, és további félelmeket kelt a növekvő pénzkínálattal és a gyengülő dollárral kapcsolatban. Ráadásul a FED 2024 szeptembere óta hatszor csökkentette a kamatlábakat, miközben befejezte a mennyiségi szigorítási programját, és most ismét aktívan vásárol államkötvényeket.

A növekvő pénzkínálat miatt valószínűleg idén nagyon hasonló politikai és gazdasági körülmények lesznek, mint tavaly, ami azt jelenti, hogy az arany valószínűleg ismét sokkal jobb vétel lesz, mint a bitcoin, tette hozzá Anthony Di Pizio.

Alapvetően hosszú távon az arany és a bitcoin hasonló pályát futnak be, míg most rövid távon nem ezt tapasztalhatjuk. De mi lehet ennek az oka? A válasz az, hogy az arany és a bitcoin ugyanazt a trendet követik, de külön ciklusban mozognak. Erre ékes bizonyíték, hogy az arany új rekordokat döntött, miután Donald Trump elnök azt mondta, hogy „a dollár remekül teljesít”, vagyis kvázi üdvözli a gyengébb valutát.

A gyengébb dollár általában árt a bitcoinnak azáltal, hogy csökkenti az értékét a külföldi valutákban, ami potenciálisan arra készteti a külföldi befektetőket, hogy realizálják a profitot, vagy csökkentsék a kitettségüket, és az arany felé forduljanak. Ráadásul a gyengébb dollár felfelé irányuló nyomást gyakorolhat az amerikai inflációra, ami az arany árát tovább növelheti, hangsúlyozta a Motley Fool elemzője.

Zűrzavar uralkodott el

Majd elérkeztünk január végére, amikor mind a bitcoin, mind a nemes fémek mélyrepülésbe kezdtek. Az arany ára 11, míg az ezüsté 26 százalékot esett egyetlen nap alatt. Megfordult a rali, miután az amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a FED elnökévé, aki ismét óvatosabb politikát tűzött ki célul. Most zűrzavar és bizonytalanság uralkodik, a piac szeretne tisztán látni.

Valójában a csaknem 5600 dolláros unciánkénti csúcs után egyfajta korrekcióról beszélhetünk az arany esetében, amely természetesnek is tekinthető a szokásos piaci manipulációk mellett, de az sincs kizárva, hogy egyfajta buborék képződött, amely még okozhat meglepetéseket a jövőben.

De nem csak az aranytól láthattunk jelentő korrekciót, hanem a bitcoin árfolyama is bezuhant, hiszen már 75 ezer dollárnál kevesebbért is vehettünk digitális aranyat. Sokan a közel-keleti háborús feszültségre fogják a hirtelen zuhanást, de az általános bizonytalanságban alapvetően a kockázatos eszközökből "szökik" a likviditás és a befektetők realizálnak, mások azonban már megint a Binance-t sejtik a háttérben.

A Binance ugyanis bejelentette, hogy a következő 30 napban összesen 1 milliárd dollárnyi bitcoint fog vásárolni, előtte azonban jelentős mértékben csökkent a kriptotőzsdén a volumen, vagyis sokak szerint olcsón akarnak bevásárolni. Emlékeztethet minket kicsiben ez a mechanizmus 2025 október 10-11-ére, amikor a kriptovaluta-piac történetének egyik legnagyobb likviditási válsága zajlott le: több mint 19 milliárd dollár értékű tőkeáttételes pozíciót számoltak fel.

Hosszabb távon minden a világpolitikától és Trumptól függ, vagyis a „kit válasszak” kérdés az arany és a bitcoin esetében továbbra is bizonytalan, mindenesetre az elmúlt hónapokat az arany nyerte.