Sokszor nem érthető, hogy rengetegen vannak nyáron a Balatonnál, mégis panaszkodnak helyi vállalkozók, hogy nincs akkora bevételük, mint várnák. Egy friss kutatás kifejezetten arra összpontosított, hogyan költenek a turisták a fővárosban és a Balaton környékén. A kutatás a Turizmus Bulletin 2025-ös számában jelent meg, és arra jutott, hogy minden azon múlik, hol szállnak meg a vendégek – írta összefoglalójában a sonline.hu.

Nem az a kérdés, mennyibe kerül a szállás, hanem hogy a vendég mivel tölti el idejét napközben – és mindez összefüggésben lehet a szálláshely típusával

Apartmanban

A kutatás szerint azok a vendégek, akik apartmanban szállnak meg, nagyobb eséllyel költenek a környéken, de nem többet, hanem több helyen. Fagyi, ebéd, esti program, közben pedig több helyen hagyják ott a forintjaikat. A pénzük így eljut több kisebb vállalkozáshoz is.

Szállodában

A szállodában megszálló vendégek sok mindent ott intéznek, ahol laknak. A reggeli, a vacsora, a programok és a szolgáltatások is mind adottak, így kevesebb okuk van arra, hogy elinduljanak a környéken. Miután ez kényelmes, sokan pont ezért választják ezt a megoldást, de közben kevesebb pénz jut el máshová.

A kutatás egy másik érdekes megállapítása, hogy az apartmanos vendégek jobban figyelnek arra, hogy helyi vállalkozásoknál költsenek, a hotelvendégek pedig gyakran nagyobb összegből gazdálkodnak, és sok szálláshely helyi beszállítókkal dolgozik.