Létezik egy jogi határvonala annak, amikor a kutyánk ugatása már olyan zajterheléssel jár, ami már tartósan és indokolatlanul zavarja a környezet nyugalmát.

A legtöbb településen rendeletben, főként az este 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot védi, továbbá az ünnepnapokat és a vasárnapokat.

Ha a szomszédunkat elkezdi zavarni a rendszeres ugatás, és a békés egyeztetés nem vezet eredményre, akkor akár a helyi jegyzőnél vagy az önkormányzatnál is kezdeményezhetnek birtokháborítási eljárást.

Ilyenkor a hatóságok helyszíni szemlét, de akár professzionális zajmérést is elrendelhetnek.

Az Infostart szerint először felszólítják a gazdát, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot. Ha viszont ezt követően sem változik a helyzet, akkor a jegyző döntése alapján akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat a hangoskodó kutya tulajdonosa.