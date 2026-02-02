Az Index a múlt héten közölt egy hosszú, személyes beszámolókkal megfűszerezett riportot egy csalásgyanús, ám mindennapi történetről; több tucat károsult, több mint húsz feljelentés és összességében több tízmillió forintos kár rajzolódik ki a győri Bútor Expert Kft. ügyében. A portál információi alapján a történetek közös eleme, hogy a vásárlók látszólag rendezett körülmények között, bemutatóteremben, számlával és dokumentált megrendeléssel fizettek előleget vagy teljes vételárat olyan bútorokra, amelyek végül soha nem érkeztek meg.

Az Economx a cikk után megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és megtudtuk, hogy a Győri Rendőrkapitányság 2025. szeptember 12-én csalás bűntette miatt indított bűntetőeljárást.

Eddig az ügyben 22 feljelentés érkezett, a kárértékek 200 ezer forinttól 1 millió forintig terjednek.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy

történt-e az elmúlt időszakban újabb ügyek bevonása vagy összevonása az eljárás során?

A nyomozás során rögzítették-e, milyen okok miatt nem kerültek a hasonló tényállású feljelentések egy időben és egységesen összevonásra, illetve milyen eljárásrend alapján döntenek az ügyek egyesítéséről?

Vizsgálják-e az eljárás keretében a kapcsolódó gazdasági társaságok szerepét, különösen az értékesítésben és számlázásban érintett cégekét, valamint történt-e eddig intézkedés az esetleges vagyonkimentések feltárására és visszakövetésére?

Azonban a rendőrség ezekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel további információt jelenleg nem áll módjukban kiadni.

Az Index egy tucat feljelentés és károsulti vallomás alapján tárta fel, hogyan működött a Bútor Expert Kft. és ügyvezetője, Sz. K. által felépített csalássorozat Győrben. A történet 2025 februárja és szeptembere között játszódik, amikor több tucat ember vesztette el pénzét abban a hitben, hogy bútort vásárol.

A történet minden érintett esetében hasonlóan kezdődött. Valaki bútort keresett az interneten, és rátalált a Bútormánia Győr weboldalára. Vonzó árak, széles választék és profin működő online felület várta őket. (A múlt idő itt különösen helytálló, mivel azóta a cég honlapja elérhetetlenné vált). A vállalat Instagram-oldalán több mint negyvenezer követőt láttak az érdeklődök, a Facebookon is népszerű volt a cég profilja. Minden arra utalt, hogy komoly, megbízható vállalkozásról van szó.

Sokan még személyesen is ellátogattak a győri bemutatóterembe. A helyszínen nagy reklámmolinók, kiállított bútorok, szövetminták várták őket. Az eladók készségesek, segítőkészek voltak, minden kérdésre válaszoltak. A megrendelők kitöltötték a papírokat, számlát is kaptak.

Aztán befizették az előleget vagy a teljes vételárat. Gyakran több százezer forintot, sőt az egyik károsult, saját vallomása szerint, több mint négymillió forintot, ugyanis a teljes otthonát a cég bútoraival akarta berendezni. A fizetés után pedig kezdődött a várakozás.

A károsultak beszámolói szinte szó szerint egyeznek. Először nyolc-tíz hetes szállítást ígértek nekik. Aztán „gyártói csúszás” miatt még huszonöt munkanap türelmet kért a cég. Amikor az is letelt, jöttek az újabb dátumok – majd a csend. Egyszer csak nem vette fel többet a cég a telefont, az e-mailekre nem érkezett válasz, a weboldal elérhetetlenné vált – derül ki az Index cikkéből.

Viszont a történet valószínűleg nem így ér véget.