Újabb részletek derültek ki a 2026. február 15-én bezárt oroszlányi SPAR-áruház bezárása kapcsán. Az ügy kapcsán Takács Károly polgármester hivatalos levélben kereste meg a vállalat vezetését, hogy indokolják meg mi vezetett a 17 ezer fős városban történt bezáráshoz, amely komoly hatással lehet a lakókra – írja a Világgazdaság.

Takács megkeresésére a Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője reagált a levélre. Állítása szerint az áruházlánc számára is fájdalmas a bezárás, de a nehéz döntés hátterében elsősorban a kiskereskedelmi szektort sújtó állami intézkedések állnak.

Kiemelte, a kiskereskedelmi különadó 2024-ben önmagában 32,4 milliárd forintos terhet rótt a vállalatra, míg az árszabályozó intézkedések – például az árrésstopok – havonta 1,5–2 milliárd forint veszteséget okoznak.

Ezek a terhek különösen azokat a lakóövezetekben működő üzleteket érintik hátrányosan, amelyek alapterülete kicsi, gyakran parkoló nélkül üzemelnek, és főként kisebb bevásárlásokat szolgálnak ki.

A kommunikációs vezető szerint a megnövekedett fix költségek miatt az üzlet gazdaságos működése ellehetetlenült. Hozzátette, országos szinten is komoly problémát okoz, hogy évente ezres nagyságrendben zárnak be boltok Magyarországon, és egyes térségekben az élelmiszerellátás-biztonság is veszélybe kerülhet.

Még jó, hogy a tojást helyiektől, a sajtot kézművestől, amit lehet, rövid ellátási lánctól szerzem be, vagy előállítjuk a kertben megtermeltekből. Bár nem termesztünk szarvasmarhákat. Ezt azért írom, mert most olvastam Takács Károly polgármester úr levelét a SPAR-nak és a válaszlevelet is. Bezár az oroszlányi kis SPAR. Ez, ha önmagában, ha egy üzleti döntés, akkor gazdasági okokkal és racionálisan magyarázható lenne.”

-reagált a bezárásra Czunyiné dr. Bertalan Judit fideszes parlamenti képviselő.

Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogalmazott, akkor jók voltak a vásárlók a SPAR-nak, amikor a milliárdos haszon dupláját húzták le Önökről, a vásárlókról. Az árréstop Önöket védte, védi. A kormány ezért vezette be, mert a multik és a globális kereskedelmi láncok még rátettek volna egy lapáttal az orosz–ukrán háború inflációs hatásaira, és azon is nyerészkedtek volna.

Állítása szerint ez az az eset, amikor a külföldinek csak a haszon kell. Ugyanez történt 2008-2009-ben. Egy újabb multi, ahova ezután nem járok vásárolni - tette hozzá a képviselő.