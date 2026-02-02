Az M3-as metró közlekedése részlegesen szünetel, miután egy utas rosszul lett. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint az M3-as vonalon a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között nem járnak a szerelvények, a kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat - írja a Blikk.

A közlemény szerint forgalomkorlátozás a rosszullét miatti hatósági intézkedések idejére van érvényben, az utasoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk.