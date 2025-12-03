2025 októberében a háztartások által újonnan felvett lakáscélú hitelek új szerződéseinek összege jelentősen emelkedett. A növekedés hátterében az Otthon Start Program keretében kötött új szerződések állnak, amelynek értéke októberben 183 milliárd forint volt, olvasható a Magyar Nemzeti Bank friss jelentésében.

Az októberi 257 milliárd forint jócskán meghaladja az idén májusi 148 milliárd forintos értéket. Emellett a babaváró hitelek új szerződéses összege októberben 22,8 milliárd forint volt. A program kezdetétől összesen 2817 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződést a háztartások a hitelintézetekkel. 2025. októberben 9,7 milliárd forint volt a munkáshitelek új szerződéses összege, vagyis az indulástól kezdve összesen 151 milliárd forint értékben történt szerződéskötés, írja az MNB friss elemzése.

A lakáshiteleken belül októberben a támogatott kölcsönök aránya meghaladta a 79 százalékot, gyakorlatilag csak minden ötödik hiteligénylő vett fel piaci kamatozású kölcsönt. Az Otthon Start indulása előtt ez az arány 20-25 százalék között mozgott.

Eddig 2022 tavaszán volt a legnagyobb a részaránya a támogatott kölcsönöknek, akkor durván minden második hitelhez kapcsolódott állami támogatás. Ez persze azt is jelenti, hogy az Otthon Start hitel kiszorítja a piaci kölcsönöket: nem csak új, amúgy lakásvásárlást nem tervező személy igényelte a hitelt, hanem sok olyan adós is az Otthon Startot választotta, aki amúgy piaci kamatozású kölcsönt igényelt volna, értékelik a rekordadatokat a Bankmonitor szakértői.

Egész szeptemberben igen magas volt az érdeklődés, ráadásul az októberi szerződéskötésekben még nem jelent meg az eddigi összes igénylés. Így várhatóan a novemberi szerződéskötési adatok is magasak lehetnek, vagyis akár az októberi értékeknek is megfelelnek majd.

Jót tesz az építőiparnak is

A friss statisztikák óvatos bizakodásra adnak okot a lakásépítésben és kivitelezésben érdekelt vállalatok számára is. A legnagyobb haszonélvezők azok az építőipari vállalkozások lehetnek, amelyek társasházakat építenek, vagy lakásfelújításokon, bővítéseken, és korszerűsítéseken dolgoznak, hiszen az októberben megítélt hitelek jelentősebb részét a használtlakás-vásárlásra ítélték meg a bankok, magyarázta Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Évosz Építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke.

Az új lakás vásárlásra, valamint építésre és bővítésre megítélt hitelek összege 20 milliárd forint volt, ami még elmarad a 2022. áprilisi 68 milliárd forinttól, de várható is volt, hogy itt lassabb lesz a piaci reakció. Mindez megjelenik az építőanyag-forgalomban is. Az Újház Zrt. adatai szerint októberben a forgalom 9,1 százalékkal emelkedett tavaly októberhez képest.

A forgalom bővülése azokban az építőanyag szegmensekben volt a legmagasabb, amiket főleg új építéskor használnak: a tetőfedő anyagok esetében 14,9 százalékkal, a falazóanyagoknál 20,5 százalékkal nőtt az árbevétel. Ugyanakkor érezhető növekedés volt a felújításokhoz használt építőanyagok esetén is, ide tartoznak a burkolatok, festékek, szaniterek, nyílászárók, amelyek forgalma szintén hozta az átalagos 10 százalék körüli növekedési ütemet.

A piaci információk szerint az Otthon Start októberi megugrását a következő hónapokban szerényebb növekedés követi, de a lakáshitelezés másodlagos piaci hatása is jótékony hatással lehet az ágazatra. Azok ugyanis, akik az elmúlt hónapokban eladói oldalon álltak a lakáspiacon, az értékesített lakások vételárát gyakran új lakásokra, házakra költik, ami újabb beruházási boomot indíthat el.