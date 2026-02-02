A svájci órák exportja 3,3 százalékkal, 2,1 milliárd svájci frankra nőtt decemberben, tavaly összességében 1,7 százalékkal, 25,6 milliárd frankra esett - áll a svájci óraipari szövetség (FHS) honlapján. Az export döntő részét kitevő karórák kivitele ugyancsak 3,3 százalékkal, 2,02 milliárd frankra emelkedett decemberben.
- Az Egyesült Államokba irányuló svájci óraexport 19,2 százalékkal, 412 millió frankra nőtt,
- Franciaországba pedig 50,9 százalékkal, 153,9 millió frankra ugrott.
- Eközben a kivitel Hongkongba 8 százalékkal, 146,5 millió frankra,
- Kínába 6,8 százalékkal, 140,9 millió frankra,
- Japánba 1,9 százalékkal, 135,3 millió frankra,
- az Egyesült Arab Emírségekbe pedig 5,2 százalékkal, 128,8 millió frankra csökkent.
Ebbe a hat országba irányult a svájci órakivitel 53,1 százaléka decemberben.
Svájc órakivitele tavaly összességében 1,7 százalékkal, 25,6 milliárd frankra esett. 2024-ben 26 milliárd frank értékben exportált órákat, ami 2,8 százalékkal elmaradt a 2023. évitől, amikor viszont 7,6 százalékkal nőtt 2022-höz képest.
- Tavaly a legnagyobb értékben, 4,352 milliárd frank értékben az Egyesült Államokba szállított órákat Svájc, ami 0,5 százalékkal elmaradt a 2024. évitől.
- A második legnagyobb felvevőpiac Japán volt 1,850 milliárd frank értékben (-5,8 százalék),
- a lista harmadik helyén Kína állt 1,804 milliárd frankkal (-12,1 százalék).
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!