Amerika húz, Kína fékez: furcsa fordulat a svájci órák piacán

Hiába nőtt a svájci órák exportja 3,3 százalékkal decemberben, a tavalyi évben 1,7 százalékkal csökkent a kivitel. Az amerikaiak és a franciák azonban még mindig igényt tartanak a minőségre és az elegancira.