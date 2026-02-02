A svájci órák exportja 3,3 százalékkal, 2,1 milliárd svájci frankra nőtt decemberben, tavaly összességében 1,7 százalékkal, 25,6 milliárd frankra esett - áll a svájci óraipari szövetség (FHS) honlapján. Az export döntő részét kitevő karórák kivitele ugyancsak 3,3 százalékkal, 2,02 milliárd frankra emelkedett decemberben.

  • Az Egyesült Államokba irányuló svájci óraexport 19,2 százalékkal, 412 millió frankra nőtt,
  • Franciaországba pedig 50,9 százalékkal, 153,9 millió frankra ugrott.
  • Eközben a kivitel Hongkongba 8 százalékkal, 146,5 millió frankra,
  • Kínába 6,8 százalékkal, 140,9 millió frankra,
  • Japánba 1,9 százalékkal, 135,3 millió frankra,
  • az Egyesült Arab Emírségekbe pedig 5,2 százalékkal, 128,8 millió frankra csökkent.

Ebbe a hat országba irányult a svájci órakivitel 53,1 százaléka decemberben.

Svájc órakivitele tavaly összességében 1,7 százalékkal, 25,6 milliárd frankra esett. 2024-ben 26 milliárd frank értékben exportált órákat, ami 2,8 százalékkal elmaradt a 2023. évitől, amikor viszont 7,6 százalékkal nőtt 2022-höz képest.

  • Tavaly a legnagyobb értékben, 4,352 milliárd frank értékben az Egyesült Államokba szállított órákat Svájc, ami 0,5 százalékkal elmaradt a 2024. évitől.
  • A második legnagyobb felvevőpiac Japán volt 1,850 milliárd frank értékben (-5,8 százalék),
  •  a lista harmadik helyén Kína állt 1,804 milliárd frankkal (-12,1 százalék).

Tavaly augusztusban bepánikolt a 240 éves svájci óragyártó, a DuBois et fils is, mert megrettent az amerikai vámoktól. Tulajdonképpen a Covid kezdetén megjelent a félelem az óraiparban, de azóta sem esett össze.

