A büntetőeljárásról szóló törvény az eljárás felderítési szakában, a megalapozott gyanú közlését megelőzően a bizonyítékok értékelésére határidőt nem ír elő, azonban az ügyészség törekszik arra, hogy az általa folytatott eljárásokban a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül lefolytassa

- válaszolta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész arra az írásbeli kérdésre, amely azt firtatta, hogy a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén a súlyos sérüléssel járó tragédia ügyében folytatott nyomozás során milyen határidővel kell elvégezni a bizonyítékok értékelését.

Legkésőbb mikor kell lezárulnia az értékelésnek?

- érdeklődött Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő.

Lassan egy éve, hogy 2025. március 21-én egy balesetben egy 28 éves kormánytisztviselő két karját elveszítette, amikor felrobbant a kezében egy éles kézigránát az újdörögdi tragédiával végződött kiképzésen. Az Index megkeresésére akkor a Magyar Honvédség egyik illetékese elárulta, hogy a sajtóban korábban közölt vizsgálat nem azt vizsgálta, hogy ki a felelős a balesetért. Ez az ügyészség dolga. A Legfőbb Ügyészség 2026. január 9-én viszont azt közölte, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában a büntetőjogi felelősség megítélésének alapjául szolgáló bizonyítékok értékelése még nem zárult le.

Mindezt ma, január 30-án azzal egészítette ki a legfőbb ügyész, hogy a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. A lényeges tények helyes meghatározásához meg kell vizsgálni, össze kell hasonlítani és értékelni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat, feltárni és tisztázni az ellentmondásokat,

amelynek időigényessége függ a bizonyítékok terjedelmétől, jellegétől és a bizonyítandó tények komplexitásától.

Ha ennek során az ügyészség további bizonyítási eszközök beszerzését, vagy bizonyítási cselekmény elvégzését látja szükségesnek, az eljárási cselekményeket elvégzi - fogalmazott Nagy Gábor Bálint.