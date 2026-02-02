Az 1 millió forint alatti használt autók kategóriája változatlanul a piac egyik legélénkebb szegmense, ahol az eladók gyors és tömeges érdeklődésre számíthatnak. Érdemes azonban észben tartani, hogy ebben az ársávban idősebb, 20-24 éves autók találhatók, amelyek kilométerfutása is jellemzően magas, azonban ez még nem tántorítja el az érdeklődőket – írja a Szon.hu.

Koralewsky Márk, a hasznaltauto.hu üzletágvezetője szerint, általánosságban elmondható, hogy a fent említett árkategória vásárlói az egyszerűbb, olcsón fenntartható konstrukciókat keresik, méghozzá az ismert és bevált márkák kínálatából.

Így jön a képbe az Opel Astra, melyre közel 94 ezer érdeklődést regisztráltak a portálon, majd ezt a típust követi a Suzuki Swift, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. Az említett modellek átlagára jellemzően 400 ezer és 600 ezer forint között mozog, így valóban elég olcsón lehet hozzájuk jutni. Azonban több oka is van annak, hogy miért választ a magyarok igen nagy rétege ilyen olcsó kocsit.

Több éve ez a legnépszerűbb ársáv, ez pedig számos oknak betudható. Sokan vannak azok, akik sajnos csak az ilyen olcsó autókat engedhetik meg maguknak. A mai világunkban a mobilitást meg kell oldani valahogy, legyen szó munkába járásról, vagy a gyerekek iskolába, óvodába fuvarozásáról. Ebben az ársávban leginkább ez az alapvető igény: kell egy eszköz, amivel megoldható a közlekedés.

Van egy másik réteg, aki az első autója vásárlása előtt áll, esetleg a gyermeke első autóját veszi. Ők is gyakran ebből a szegmensből szemezgetnek. Szintén sokan vannak azok is, akik a családi flotta sokadik darabját keresik, telekre járós, „rohangálós” autónak, amire nem kell annyira vigyázni

– ismertette a leggyakoribb vásárlási okokat a szakember.

Jelenleg a hazai gépjárműpark átlagéletkora már 16 év felett jár, és a 20 éves vagy annál idősebb autók népszerűsége nem is fog ezen javítani. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyire kell kompromisszumot kötni, ha valaki egy idős kocsit szeretne venni.

Az említett ársávban ugyanis az átlagos futásteljesítmény 200 ezer, sőt 300 ezer kilométer köré tehető, és bár az állapot előbbre való a futásteljesítménynél, az utóbbi sem egy elhangolható szempont.

Általánosságban elmondható, hogy a magyar vásárlók nagy része érzékeny a kilométerfutásra, ami az 1 millió forint alatti árkategóriára is érvényes. Amennyiben a vásárló talál két számára megfelelő idős használt autót, szinte biztos, hogy a kevesebbet futottat fogja megvenni. A különbség az, hogy az „alacsony” futásteljesítmény 200 ezer kilométer körül lesz.

Ebben az ársávban sokkal fontosabb a racionalitás, az alacsony fenntartási költség. Az élmezőnyben végzett modellek alkatrész-ellátottsága kiváló, és nem nehéz olyan szakembert találni, aki ért a javításukhoz.