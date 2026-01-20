A Z generáció helyzete az AI-őrület közepén

Trunk Tamás világossá tette: nem a Z generáció „hibája” az AI robbanásszerű fejlődése, és nem ők tehetnek a 7 másodperces figyelemért folyó harcról sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy a technológia gyorsabban változik, mint ahogy társadalmilag fel tudnánk dolgozni. A kérdés nem az, használjuk-e az AI-t, hanem az, hol húzzuk meg a vörös vonalat tartalomgyártásban, oktatásban és mindennapi felhasználásban.

Szó esett a generációk közötti technológiai különbségekről is, és arról, hogy a COVID-időszak megmutatta: az idősebb generációk elképesztő tempóban képesek felzárkózni az új eszközök használatában. A beszélgetés egyik legfontosabb tanulsága pedig az volt, hogy a klasszikus tudás és az innováció nem egymás ellenségei, hanem egymást erősítő, kiegészítő elemei egy fenntartható jövőnek.