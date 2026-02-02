A februári nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások bankszámlára történő folyósítása február 12-én esedékes, míg a 13. és 14. havi ellátás összege február 13-án érkezik meg az érintettek bankszámlájára - tájékoztatta a Magyar Államkincstár hétfőn az MTI-t.
A tájékoztatás szerint a postai kézbesítés esetén a február havi 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg, a posta nyugdíjkifizetési naptára szerinti napon kerül kifizetésre. A 14. havi ellátás összege idén az egyhavi ellátás 25 százaléka - írták.
Özönlenek a nyugdíjasok az Auchanba, ha ezt megtudjákA hétfő lesz a nyugdíjasok szerencsenapja az áruházláncnál.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kapcsolódó
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!