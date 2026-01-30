Markáns korrekció érkezett a nemesfémek piacára csütörtök este, jelentőset esett az ezüst és az arany árfolyama. Előbbi a 120 dollár közeli unciánkénti (31,1 gramm) árszint közeléből zuhant vissza, pénteken 103 dollár alá esett a jegyzés, amely így már 14 százalékkal alacsonyabb árszint.
Az arany jegyzésára csak 9 százalékkal került lejjebb, péntek délelőtt 5000 dollár környékén adnak egy unciát.
A gyors és látványos esés összefügghet a Fed következő elnökének személyével. Donald Trump pénteken hivatalosan bejelenti jelöltjét, a piac addig egyelőre találgat. Már csütörtökön felmerült, hogy Kevin Warsh lehet a befutó, akiről köztudott, hogy kevésbé híve a gyors és nagy léptékű kamatcsökkentéseknek. Ha a dollárkamatok a jelenlegi szinteken, vagy azok közelében maradnak, az rossz hír a nem-kamatozó eszközök szempontjából (nemesfémek), mert csökkenhet rájuk a kereslet. Jerome Powell, a Federal Reserve jelenlegi elnökének mandátuma május 15-én jár le.
A nemesfém befektetők szempontjából sokkal előnyösebb lenne, ha a BlackRock globális kötvénykereskedésért felelős igazgatójára, Rick Riederre esne az elnök választása. Szerinte a hitelfelvételi költségek még mindig túl magasak a lakáspiaci lendülethez, illetve emiatt továbbra is nehéz helyzetben van a lakosság egy része. Ebből arra lehet következtetni, hogy a mandátuma elején támogatná a kamatvágásokat, nem véletlenül volt korábban favorit Trumpnál.
A Bloomberg értesülése szerint Warsh lesz a befutó, aki kevésbé lelkesedik a kamatcsökkentésért, mint a többi jelölt, erre lehet következtetni korábbi, inflációs kockázatokra vonatkozó figyelmeztetései alapján. A közelmúltban azonban ismét osztotta Trump Feddel szembeni kritikáját, amiért központi bank túl lassan enyhít a monetáris kondíciókon. Warsh 2006 és 2011 között az amerikai jegybank kormányzótanácsának volt a tagja, és gazdaságpolitikai tanácsadóként is szolgált Trump első ciklusa alatt.
A jelentős korrekció ellenére az arany 1980 óta nem produkált ilyen áremelkedést, mint most januárban.
