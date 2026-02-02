Donald Trump szerint az Egyesült Államok és India megállapodott a kereskedelmi megállapodásban és az alacsonyabb vámokban.

Az amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy kereskedelmi megállapodást kötött Indiával, és hogy Új-Delhi beleegyezett abba, hogy leállítja az orosz olaj beszerzését, és többet vásárol az Egyesült Államoktól és potenciálisan Venezuelától.

„Barátságból és Modi miniszterelnök iránti tiszteletből, valamint kérésére azonnali hatállyal megállapodtunk egy Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi megállapodásban, amelynek értelmében az Egyesült Államok csökkentett kölcsönös vámtarifát vet ki, 25 százalékról 18 százalékra”

– mondta Trump egy közösségi médiás bejegyzésben, miután telefonhívást folytatott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel.

Modi emellett több mint 500 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energia-, technológiai, mezőgazdasági és egyéb termékeket – tette hozzá az amerikai elnök a Reuters tudósítása szerint.