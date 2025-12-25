A 2026-os év a pihenés szempontjából nem alakul majd rosszul. Sőt, ha az évkezdetből következtethetünk az előttünk álló esztendőre, akkor jogosan reménykedhetünk: négy napos szünettel kezdődik az esztendő. Persze, kivételt képeznek most is az egészségügyben, a rendőrségen, tűzoltóságon, katasztrófavédelemben, vagy épp a honvédségben szolgálatot teljesítők, akiknek ezúton is nagy-nagy köszönet!
Mindenesetre, több klasszikus hosszú hétvége is összejön, sőt három alkalommal négynapos „mini-szabadságblokkot” is kapunk, összesen 13 munkaszüneti napunk lesz. A trükk ugyanaz, mint mindig, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy rendelettel három pihenőnapot „áthelyezett”, cserébe viszont három szombaton munkanap lesz.
A három változás, amit érdemes előre beírni a naptárba
- Január 2. (péntek) pihenőnap, cserébe január 10. (szombat) munkanap
- Augusztus 21. (péntek) pihenőnap, cserébe augusztus 8. (szombat) munkanap
- December 24. (csütörtök) pihenőnap, cserébe december 12. (szombat) munkanap
Hosszú hétvégék 2026-ban: mikor lehet igazán tervezni?
- Január: rögtön hosszú hétvégével indul az év
Január 1. (csütörtök) Újév munkaszüneti nap, és mivel január 2. (péntek) pihenőnap, 2026 egy négy napos pihenővel kezdődik (január 1–4.). A számla még ebben a hónapban megérkezik: január 10., szombat munkanap lesz.
- Március: nemzeti ünnep, de plusz pihenő nélkül
Március 15. 2026-ban vasárnapra esik, így itt nem jön extra szabadnap.
- Április: húsvét péntektől hétfőig, klasszikus 4 nap
2026-ban nagypéntek április 3., húsvétvasárnap április 5., húsvéthétfő április 6., vagyis április 3–6. között négynapos ünnep.
- Május: munka ünnepe pénteken
Május 1. péntek, tehát automatikusan háromnapos hétvége.
- Május vége: pünkösd is hoz egy „bónusz hétfőt”.
Pünkösd 2026-ban május 24–25., a hétfői ünnepnap miatt itt is háromnapos hétvége adódik össze.
- Augusztus: a nyár csúcsa, négynapos blokk
Augusztus 20. csütörtök, és mellé érkezik augusztus 21. péntek pihenőnap, így augusztus 20–23. között négynapos hosszú hétvége lesz. Előre ledolgozós: augusztus 8. szombat munkanap.
- Október: péntekre esik október 23.
Október 23. péntek, tehát itt is háromnapos hétvégével lehet számolni.
- November: mindenszentek vasárnapon
November 1. vasárnap, így plusz pihenőnap nem jár.
- December: karácsonyi ráfordulás már 24-én
December 25. (péntek) és 26. (szombat) munkaszüneti nap, és december 24. (csütörtök) áthelyezett pihenőnap, vagyis december 24–27. gyakorlatilag egyben pihenő. A csere: december 12. szombat munkanap.
Három áthelyezett pihenőnapért három szombaton dolgozunk:
- 2026. január 10. (szombat) munkanap
Cserébe: 2026. január 2. (péntek) pihenőnap.
- 2026. augusztus 8. (szombat) munkanap
Cserébe: 2026. augusztus 21. (péntek) pihenőnap.
- 2026. december 12. (szombat) munkanap
Cserébe: 2026. december 24. (csütörtök) pihenőnap.
Szabadság-tipp: kevés napból sok pihenő
Ha „naptár-Tetrisben” gondolkodunk, íme egy kis segítség:
- Április: Nagypéntek és húsvéthétfő hetében nyerhetünk egy-egy napot a szabadságkeretünkből.
- Május 1. környéke: ha április utolsó hetére négy napot beírunk, akkor az kilenc napnak számít majd. Május utolsó hetében hasonló a helyzet.
- Augusztus 17-18-19-én valószínűleg kevesen dolgoznak majd, három nap szabadsággal kilenc napot pihenhetünk.
- Október 23. környéke: ha október 22. csütörtök szabad, akkor négy nap pihenő jön össze.
- Karácsony: ha december 21–23. szabadság, akkor a december 19–27. közti ünnepi időszak szinte egyben lecsúszik (cserébe a december 12-ei munkaszombatot ne felejtsük).
A legfontosabb pillanatok
Négynapos hosszú hétvégék (a naptár „főnyereményei”):
- Január 1–4. (csütörtök–vasárnap): Újév + január 2. pihenőnap
- Április 3–6. (péntek–hétfő): Húsvét
- Augusztus 20–23. (csütörtök–vasárnap): Augusztus 20. + augusztus 21. pihenőnap
(Ledolgozás: augusztus 8. szombat.)
- December 24–27. (csütörtök–vasárnap), karácsonyi ráfordulás. December 24. pihenőnap, 25–26. ünnepnap.
Háromnapos hosszú hétvégék (tervezhető bónuszok):
- Május 1–3. (péntek–vasárnap): A munka ünnepe
- Május 23–25. (szombat–hétfő): Pünkösd
- Október 23–25. (péntek–vasárnap): Október 23.
Iskolai szünetek: a 2025/2026-os tanév szerint már lehet tervezni
A következő tanév (2026/2027) rendje később jön, de a 2025/2026-os menetrend alapján a 2026-os év első felében ezekkel érdemes kalkulálni:
- Téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.
Utolsó tanítási nap: dec. 19., első tanítási nap: jan. 5.
- Tavaszi szünet: 2026. április 2. – április 12.
Utolsó tanítási nap: április 1., első tanítási nap: április. 13.
- Nyári szünet indulása: a tanítási év utolsó napja 2026. június 19., így a szünet június 20-án kezdődik.
S akkor még azt nem is mondtuk, hogy áprilisban még választások is lesznek.
