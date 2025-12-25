A 2026-os év a pihenés szempontjából nem alakul majd rosszul. Sőt, ha az évkezdetből következtethetünk az előttünk álló esztendőre, akkor jogosan reménykedhetünk: négy napos szünettel kezdődik az esztendő. Persze, kivételt képeznek most is az egészségügyben, a rendőrségen, tűzoltóságon, katasztrófavédelemben, vagy épp a honvédségben szolgálatot teljesítők, akiknek ezúton is nagy-nagy köszönet!

Mindenesetre, több klasszikus hosszú hétvége is összejön, sőt három alkalommal négynapos „mini-szabadságblokkot” is kapunk, összesen 13 munkaszüneti napunk lesz. A trükk ugyanaz, mint mindig, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy rendelettel három pihenőnapot „áthelyezett”, cserébe viszont három szombaton munkanap lesz.

A három változás, amit érdemes előre beírni a naptárba

Január 2. (péntek) pihenőnap, cserébe január 10. (szombat) munkanap

Augusztus 21. (péntek) pihenőnap, cserébe augusztus 8. (szombat) munkanap

December 24. (csütörtök) pihenőnap, cserébe december 12. (szombat) munkanap

Hosszú hétvégék 2026-ban: mikor lehet igazán tervezni?

Január: rögtön hosszú hétvégével indul az év

Január 1. (csütörtök) Újév munkaszüneti nap, és mivel január 2. (péntek) pihenőnap, 2026 egy négy napos pihenővel kezdődik (január 1–4.). A számla még ebben a hónapban megérkezik: január 10., szombat munkanap lesz.

Március: nemzeti ünnep, de plusz pihenő nélkül

Március 15. 2026-ban vasárnapra esik, így itt nem jön extra szabadnap.

Április: húsvét péntektől hétfőig, klasszikus 4 nap

2026-ban nagypéntek április 3., húsvétvasárnap április 5., húsvéthétfő április 6., vagyis április 3–6. között négynapos ünnep.

Május: munka ünnepe pénteken

Május 1. péntek, tehát automatikusan háromnapos hétvége.

Május vége: pünkösd is hoz egy „bónusz hétfőt”.

Pünkösd 2026-ban május 24–25., a hétfői ünnepnap miatt itt is háromnapos hétvége adódik össze.

Augusztus: a nyár csúcsa, négynapos blokk

Augusztus 20. csütörtök, és mellé érkezik augusztus 21. péntek pihenőnap, így augusztus 20–23. között négynapos hosszú hétvége lesz. Előre ledolgozós: augusztus 8. szombat munkanap.

Október: péntekre esik október 23.

Október 23. péntek, tehát itt is háromnapos hétvégével lehet számolni.

November: mindenszentek vasárnapon

November 1. vasárnap, így plusz pihenőnap nem jár.

December: karácsonyi ráfordulás már 24-én

December 25. (péntek) és 26. (szombat) munkaszüneti nap, és december 24. (csütörtök) áthelyezett pihenőnap, vagyis december 24–27. gyakorlatilag egyben pihenő. A csere: december 12. szombat munkanap.

Szabadság-tipp: kevés napból sok pihenő

Ha „naptár-Tetrisben” gondolkodunk, íme egy kis segítség:

Április: Nagypéntek és húsvéthétfő hetében nyerhetünk egy-egy napot a szabadságkeretünkből.

Május 1. környéke: ha április utolsó hetére négy napot beírunk, akkor az kilenc napnak számít majd. Május utolsó hetében hasonló a helyzet.

Augusztus 17-18-19-én valószínűleg kevesen dolgoznak majd, három nap szabadsággal kilenc napot pihenhetünk.

Október 23. környéke: ha október 22. csütörtök szabad, akkor négy nap pihenő jön össze.

Karácsony: ha december 21–23. szabadság, akkor a december 19–27. közti ünnepi időszak szinte egyben lecsúszik (cserébe a december 12-ei munkaszombatot ne felejtsük).

A legfontosabb pillanatok Négynapos hosszú hétvégék (a naptár „főnyereményei"): Január 1–4. (csütörtök–vasárnap): Újév + január 2. pihenőnap (Ledolgozás: január 10. szombat.) Április 3–6. (péntek–hétfő): Húsvét Klasszikus négynapos ünnep péntektől hétfőig. Augusztus 20–23. (csütörtök–vasárnap): Augusztus 20. + augusztus 21. pihenőnap (Ledolgozás: augusztus 8. szombat.) December 24–27. (csütörtök–vasárnap), karácsonyi ráfordulás. December 24. pihenőnap, 25–26. ünnepnap. (Ledolgozás: december 12. szombat.)



Háromnapos hosszú hétvégék (tervezhető bónuszok): Május 1–3. (péntek–vasárnap): A munka ünnepe

Május 23–25. (szombat–hétfő): Pünkösd

Október 23–25. (péntek–vasárnap): Október 23.

Iskolai szünetek: a 2025/2026-os tanév szerint már lehet tervezni

A következő tanév (2026/2027) rendje később jön, de a 2025/2026-os menetrend alapján a 2026-os év első felében ezekkel érdemes kalkulálni:

Téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.

Utolsó tanítási nap: dec. 19., első tanítási nap: jan. 5.

Utolsó tanítási nap: dec. 19., első tanítási nap: jan. 5. Tavaszi szünet: 2026. április 2. – április 12.

Utolsó tanítási nap: április 1., első tanítási nap: április. 13.

Utolsó tanítási nap: április 1., első tanítási nap: április. 13. Nyári szünet indulása: a tanítási év utolsó napja 2026. június 19., így a szünet június 20-án kezdődik.

S akkor még azt nem is mondtuk, hogy áprilisban még választások is lesznek.