Az Otthon Start bevezetése óta új szereplők is megjelentek a lakásvásárlást tervezők között: a közeljövőben lakás vagy ház vásárlását tervezők majdnem egyharmada az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy ingatlant vásárol, azaz a lakásvásárlással kapcsolatos lehetőségeket is megváltoztatta az új termék – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett reprezentatív felmérésből.

Természetesen ezzel párhuzamosan a finanszírozási tervek is módosultak, az ingatlanvásárlás iránt érdeklődők 26 százaléka, azaz több mint minden negyedik megkérdezett, Otthon Start hitelt is szeretne igénybe venni a lakás vagy ház vételárának kiegyenlítéséhez.

A felmérésből további érdekességek is kirajzolódnak. Az adatok szerint az Otthon Start hitellel vásárlók 81 százaléka a 18–39 éves korosztályba tartozik, miközben az Otthon Start nélkül vásárlóknak csak az egyharmada fiatalabb 40 évesnél, ami arra utalhat, hogy az új hitel a valószínűleg kevesebb önerővel rendelkező fiatalabb korosztályok előtt is megnyitotta a lehetőséget, hogy saját otthonhoz jussanak.

Az új, kedvezményes kamatozású hitel a felvenni kívánt összeg nagyságára is hatással van: az Otthon Start lehetőségével élők 28 százaléka nagyobb összegű hitelt igényel, mint az Otthon Start nélkül tenné.

Hatalmas a változás

A CIB Bank megbízásából a témában idén tavasszal végzett felmérés adataival összehasonlítva még inkább látszik, hogy milyen változásokat hozott az új, kedvezményes konstrukció. Míg 2025 márciusában az ingatlanvásárlást tervezők 66 százaléka válaszolta azt, hogy saját lakásként szeretné használni az ingatlant, addig a szeptemberi felmérésben már 77 százalék állította ezt, azok között pedig, akik az Otthon Start hitelt is igénybe veszik, ez az arány még magasabb: 93 százalék.

Érdekes adat, hogy a vásárlást tervezők körében a tavaszi 8 százalékról őszre 11 százalékra nőtt azok aránya, akik nyaralónak, hétvégi háznak veszik az ingatlant, és az ilyen célú hasznosítás szintén még nagyobb arányban jellemző az Otthon Start hitellel vásárlók között: közülük minden negyedik válaszolta azt, hogy nyaralót keres.

„Szeptember 1-je óta jelentős mértékben emelkedett a lakáshiteleink iránt érdeklődők száma. Tapasztalataink szerint az ügyfelek továbbra is arra törekednek, hogy új otthonukat a számukra elérhető összes támogatás, kedvezmény igénybevételével tudják megvásárolni, ezért munkatársaink természetesen nemcsak a hitelfelvételi folyamatban, de abban is segítenek, hogy mindenki megtalálja a lehető legjobb finanszírozási konstrukciót” – emelte ki Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője.