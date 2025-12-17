A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján ez a két szegmens már 2024-ben is szépen teljesített, ám az újonnan kötött szerződések idei összege már októberre megelőzte a tavalyi eredményeket. Ugyanakkor az is igaz, hogy voltak a lakossági hitelpiacnak kevésbé jól teljesítő területei is – a babaváró hitel lejtmenete idén is folytatódott, valamint az idén januárban elindult munkáshitel népszerűsége is visszaesett év eleje óta – írja elemzésében a Bank360.

A lakáshitelek piacán az év legnagyobb híre az Otthon Start Program volt, amely októberben minden rekordot megdöntött. A piac azonban már a kedvezményes kölcsön szeptemberi indulását megelőzően is szépen teljesített, 2025. január-augusztusban összesen 1 057,07 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött lakáshitel-szerződések szerződéses összege, ami átlagosan 132,13 milliárd forintot jelentett havonta.

A lakáshitelpiac tehát már szeptembert megelőzően is túlteljesítette a tavalyi év eredményeit, majd jött az Otthon Start Program, és októberben megszületett minden idők legerősebb havi eredménye a maga 257,57 milliárd forintos kihelyezésével. Előtte bő három éven át a 2022. májusi 153,94 milliárd forintos szerződéses összeg volt a csúcstartó, amit 67,3 százalékkal múlt felül az idén októberi eredmény.

Az Otthon Start lakáshitel még nagyobb bővülést hoz

De lássunk még néhány elképesztő adatot! Az idei év első tíz hónapjában 1 427,29 milliárd forint volt az újonnan kötött lakáshitelek szerződéses összege, ami már 27,3 százalékkal múlja felül a 2024 azonos időszakában kihelyezett 1 121,35 milliárd forintos hitelösszeget. A szerződések száma 69 345 darab volt 2025 első tíz hónapjában, ami 9,6 százalékkal múlta felül a 2024 azonos időszakában megkötött 63 282 darabos szerződésszámot.

Ahogyan az adatokból látszik, a szerződött összeg nagyobb mértékben bővült, mint a megkötött szerződések száma. Ez azt jelenti, hogy a hitelpiaci bővülés jelentős részét a lakásárak emelkedésével magyarázhatjuk, tehát aki hitelt vesz fel, az jellemzően kénytelen nagyobb összeget felvenni mint korábban.

Visszaszorultak a piaci hitelek

Az Otthon Start Program bevezetésével a piaci hitelek aránya jelentősen csökkent, vagyis sok vevő a már korábban is elérhető konstrukciók helyett vette fel a támogatott hitelt az őszi hónapokban. A tavalyi év első tíz hónapjában végig 30 százalék alatt maradt a támogatott lakáshitelek teljes kihelyezésen belüli aránya, ezzel szemben az idei évben az Otthon Start Program indulása mindent megváltoztatott – szeptemberben már 38 százalék, októberben pedig 79,7 százalék volt a támogatott lakáshitelek szerződéses összegének részaránya a teljes kihelyezésen belül.

Az Otthon Start Program hatására az új szerződések átlagos hitelösszege is sokat emelkedett. Az átlagösszeg ugyanis októbert megelőzőleg 19 millió forint körül alakult, ellenben októberben már meghaladta a 26,6 millió forintot.

A személyi kölcsön, a babaváró és a munkáshitel

A személyi kölcsönök piaca is jól teljesített 2025-ben – az év első tíz hónapjában összesen 935,63 milliárd forintnyi új személyihitel-szerződés köttetett, ami 37,3 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 681,66 milliárd forintot. A havonta átlagosan kihelyezett hitelösszeg 2025. január-októberben 93,56 milliárd forint volt, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 68,17 milliárd forinttal.

A lakáshitelekkel és a személyi hitelekkel ellentétben a babaváró hitelek nem teljesítettek túl jól 2025 első tíz hónapjában. Az idei év január-októberi időszakában 189,76 milliárd forintnyi új babaváró hitelre kötöttek szerződést a magyar háztartások, szemben a tavalyi év első tíz hónapjának 208,9 milliárd forintos eredményével, ami 9,2 százalékos csökkenést jelent.

A januárban induló munkáshitel esetében pedig jól látszik, hogy az év elejéhez képest folyamatosan csökkent a konstrukció iránti érdeklődés. A havi kihelyezés mértéke februárban volt a legmagasabb, 28,57 milliárd forint, amely érték azóta folyamatosan csökken. Októberben már a 10 milliárd forintot sem érte el az új szerződések összege.