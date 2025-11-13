A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján a kérdéses támogatott hitelben adóstárs az igénylő házastársa, vagy szülője lehet. (Házaspárok esetén mindkét fél szülője jöhet társigénylőnek.) November 15-től az igénylő testvére is bekerülhet a kölcsönügyletbe adóstársként, írja a bankmonitor.hu.

A testvérnek nem kell első lakásszerzőnek minősülnie és a TB jogviszonyra vonatkozó elvárást sem kell teljesítenie. Ugyanakkor a többi jogszabályi feltételt teljesítenie kell, így többek között büntetlen előéletűnek kell lennie, illetve nem lehet 5 ezer forintot meghaladó köztartozása sem.

Ez a változás azok számára fontos, akiknek a jövedelme önmagában nem lenne elegendő a lakásvásárláshoz, építéshez szükséges kölcsönösszeg törlesztőrészletének a megfizetésére. Ráadásul valami miatt a házastárs, szülő adóstársként bevonására sincs lehetőség.

Ha ezen érdeklődőknek van megfelelő jövedelemmel rendelkező testvérük, akkor ő bekerülhet a jövőben adóstársként a kölcsönügyletbe, ami azt jelenti, hogy mindkettejük jövedelmét figyelembe veszi a maximális kölcsönösszeg meghatározásakor, azaz emelkedhet az igényelhető hitelösszeg nagysága.

Fontos tudni, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelben szerepelhet adósként, adóstársként. Az a személy már nem tud Otthon Start hitelt felvenni, aki elmegy adóstársnak a testvére, gyermeke, házastársa Otthon Start hitelébe.

Áron alul is meg lehet venni egy önkormányzati lakást

Az önkormányzati lakásokat sok esetben jelentős árengedménnyel kínálják megvásárlásra a bérlőnek. Egy ilyen vásárlás azonban jelenleg nem finanszírozható meg Otthon Start hitelből abban az esetben, ha 20 százaléknál nagyobb az eltérés a reális forgalmi érték és a vételár között.

November 15-től azonban a forgalmi érték és a vételár közötti eltérésre vonatkozó szabályt az ilyen önkormányzati lakások eladásakor nem kell alkalmazni. Vagyis a bérlő meg tudja vásárolni a kérdéses ingatlant az új támogatott hitelből jóval a piaci ár alatt is.

Újabb esetben lehet résztulajdont vásárolni Otthon Start hitelből

Otthon Start hitelnél alapesetben egy önállóan forgalomképes lakást, házat kell megvásárolni, a résztulajdon megszerzése nem finanszírozható a kedvezményes kölcsönből.

Ezen elvárás alól jelenleg két kivétel van érvényben:

Osztatlan közös ingatlanban egy önállóan forgalomképes lakás megszerzése megfinanszírozható Otthon Start hitelből.

Házaspárok esetében mindkét fél szerezhet tulajdonrészt a célingatlanban. Természetesen elvárás, hogy a pár együttesen megszerezzen teljes egészében egy önálló lakást, házat. (Amennyiben élettársak Falusi CSOK-ot és Otthon Start hitelt is igényelnének a vásárláshoz, akkor az igénylő élettársa is szerezhet tulajdonrészt a célingatlanban.)

November 15-től egy újabb résztulajdonvásárlási lehetőség lép életbe. Előfordulhat ugyanis az az eset, amikor valaki öröklés révén szerzett egy lakóingatlanban résztulajdont. A jövőben a kedvezményes hitel felhasználható lesz arra, hogy kivásárolja a kérdéses lakásban a többi tulajdonost az igénylő.

Ráadásul ebben az esetben elfogadható lesz az is, ha az adós közeli hozzátartozója lenne az eladó. Fontos, hogy ebben az esetben is elvárás, hogy a végén az igénylő megszerezze a teljes ingatlant, azaz a kérdéses lakásnak kizárólagos tulajdonosa legyen.

CSOK Plusz és Otthon Start együttes igénylése

Előfordulhat, hogy valaki CSOK Pluszt és Otthon Start hitelt szeretne felvenni ugyanazon lakás megvásárlásra. November 15-től jogszabályban kimondott elvárás lesz, hogy ilyen helyzetben meg kell felelnie a kérdéses ingatlannak a CSOK Plusz rendeletben rögzített minimális alapterületre vonatkozó elvárásoknak.

Többlakásos épületben lévő önálló lakás esetén a hasznos alapterületének el kell érnie

egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert.

Önálló ház esetén a hasznos alapterületének el kell érnie

egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert,

két gyermek esetén az 80 négyzetmétert,

három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

Az eredetileg társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetből az is kiolvasható volt, hogy ezen támogatások kombinálásánál megfelelő lenne Otthon Start esetébe is egy külterületi lakóingatlan megszerzése. Ez azonban a végleges jogszabályból kikerült.

Érdemes lehet a jogalkotóval egyeztetni ezen passzus pontos értelmezésével kapcsolatban, ugyanis eddig kézenfekvőnek tűnt, hogy ilyen kombinálások esetében teljesíteni kell a CSOK Pluszhoz kapcsolódó ingatlana vonatkozó elvárásokat is.

Hozzányúlnak a CSOK Plusz feltételeihez is

November 15-től az éjszaka megjelent jogszabály alapján módosul az első közös lakásszerzők definíciója:

„első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek”

A jelenlegi feltételek jóval közelebb állnak az Otthon Start előírásaihoz. Kizárólag az elmúlt 10 év belterületi ingatlantulajdonait kell vizsgálni és ugyanúgy érvényben vannak az Otthon Start programnál megismert kivételszabályok is.

Látszólag szigorodnak a hó közepétől a szabályok, hiszen kevesebben fognak megfelelni az első közös lakásszerzés definíciójának. Ez azonban inkább könnyítés a CSOK Plusz esetében, hiszen a nem első közös lakásszerzőknél a vételárkorlát egységesen 150 millió forint.

Míg az első közös lakóingatlant szerzőknél 80 millió forint a korlát akkor, ha a kérdéses ingatlan lakásnak minősül. (Ház esetében itt is 150 millió forint az árkorlát.) Vagyis a nem első közös lakásukat vásárlók drágábban vehetnek ingatlant.