céginfó.hu

A fix hitel és az ingatlanpiac: meddig tartható fenn a másfélmilliós négyzetméterár, amíg nem nyúl bele kormány?

Hogyan lehet hozzáférni a fix 3 százalékos Otthon Start hitelhez? Meddig tartható fenn idehaza a másfélmilliós négyzetméterár a hitelprogramnak megfelelő lakásoknál? Mikor kell belenyúlnia egy következő kormánynak ebbe? Ezen kérdéseket is körüljártuk friss adásunkban, ahol szó volt a magyar lakáspiac legújabb trendjeiről, és hogy mikor készülhetnek el az első új építésű lakások a fix hitelre optimalizálva. Vendégünk a Miniszterelnökség nemzetstratégiai államtitkára és a Bayer Property értékesítési igazgatója.
Economx, 2025. november 16. Fotó: Economx / 1 - Panyi Miklós

A gazdasági mutatókban is visszaköszön majd az, hogy elstartol első körben 11 ezer új lakás felépítése, amit már engedélyeztek – derül ki a Economx Ingatlanban Otthon című műsorából. Panyi Miklós elmondta, a bankoktól úgy értesült, hogy a szeptemberi rohamhoz hasonló mértékű volt október utolsó hete és november eleje is a lakáshitel-igénylések szempontjából.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint tehát a lendület tart.

Kifejezetten magas a házas első lakásvásárlók aránya, ez 40 százalék körüli 

– ismertette Panyi Miklós, érzékeltetve, a hitelkonstrukció bejelentése előtt ez 12-15 százalék volt.

Hangsúlyozta, akik az Otthon Start beharangozása előtt is hitellel vettek volna lakást, most a lakhatási helyzetüket jobb minőségben tudják rendezni.

Az államtitkár azt is elárulta, az igénylők átlagéletkora 33-34 év, majd hozzátette: az ősz első két hónapjában pedig megkétszereződött az első lakásvásárlók aránya a fővárosban, 20-ról 40 százalékra, míg vidéken 25-ről 40-45 százalékra.

Balla Ákos, a Bayer Property Zrt. értékesítési igazgatója arról beszélt, az ingatlanfejlesztőknek a kihívást az jelenti, hogy beleférjenek az új lakások a másfélmillió forintos négyzetméterár korlátjába.

De van olyan is, akik nem akarnak beleférni a limitbe, ezért szándékosan lemaradnak a piac ezen szegmenséről. Arra is kitért, nem javasolja a bérbeadóknak a bérleti díj emelését januárban, mivel az albérletpiacra is kifejti hatását az Otthon Start. Az értékesítési igazgató szavai szerint „el fognak szökni” a bérlők.

Kapcsolódó

Az is szóba került, hogy a panellakások árszintje vetekedhet az újonnan felhúzandó lakások áraival. Az államtitkár azt várja, hogy bár most megugrottak az ingatlanárak, de idővel beindulnak árkorrekciós mechanizmusok is.

Az otthonstartos lakásvásárlók aránya a Bayernél közel 90 százalékra rúg, méghozzá 90 százalékos hitelrész mellett

– jelezte Balla Ákos. Az első lakásukat vásárlók ugyanis 10 százalék önrésszel is tudnak már ingatlant vásárolni, de szerinte nem mindig ajánlott az ilyen feszes finanszírozás.

A kormány nem az ingatlanpiacot akarja az Otthon Starttal támogatni, hanem a családokat, az otthonteremtés és az építőipart, az ingatlanpiac pedig köszöni szépen, jól van és megy ezzel az egésszel – fogalmazott, hozzáfűzve, csak kis számban tudnak visszaélni ezzel a lehetőséggel.

Ezenfelül arra is fény derül a műsorban, hogy 

  • országszerte 11 ezer lakásépítés indul el jövő hónapban, 18 különböző helyen; valamint 
  • hogyan mérsékli a lakásárakat majd a piac;
  • mit ért az államtitkár az alatt, hogy középtávfutás a lakáspiacon;
  • mennyire lesz kiélezett verseny a fejlesztők között;
  • miért veszik meg a vevők a panelt 1,4 milliós négyzetméteráron;
  • miért ad sokkal többet egy új építésű ingatlan;
  • hogyan hatnak a GDP-re és más gazdasági mutatókra az első, kivitelezésre váró lakások;
  • hány év alatt húzzák majd fel az új ingatlanokat várhatóan;

Otthon Start és Csok Plusz együtt: új feltételekkel, új lehetőségekkel indul a lakáspiaci tél

November 15-től több ponton is módosulnak az Otthon Start és a Csok Plusz támogatott hitelek szabályai. Az egyik legfontosabb újítás, hogy az igénylők testvére is lehet adóstárs, így sokan könnyebben juthatnak saját lakáshoz. Emellett új lehetőség nyílik önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlására és résztulajdon kivásárlására is. Bővebben >>>

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. csütörtök, 18:30

Ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget – Videóriport

A nyugdíj szó hallatán a legtöbb ember ideges lesz. Vagy azért, mert nem elégedett a kapott összeggel vagy azért, mert fél, hogy mire oda jut, neki már nem is lesz. Az Economx új videóriportjában megkérdeztük, hogy mekkora volna a kívánt összeg, amivel boldogan élhetnénk, míg meg nem halunk.
Faragó Janka, 2025. november 9. vasárnap, 08:00

Kóka János: Az AI radikálisan átalakítja az egészségügyet

Vendégünk volt Kóka János, volt gazdasági miniszter, sikeres IT-vállalkozó és az AI Summit 2025 előadója, aki ma már kiemelten az egészségügy és a mesterséges intelligencia metszetében dolgozik. A beszélgetés középpontjában a preventív egészségmegőrzés és a metabolikus szindróma állt, amelynek korai felismerésében és megelőzésében az AI egyre fontosabb szerepet játszik.
Tieger Endre, 2025. november 8. szombat, 06:57

Magyarországnak nagy lehetősége van az egészségügy fejlesztésére

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának vezetője podcastunkban a magyar egészségügyi adatvagyon jelentőségéről beszélt. Magyarország adatgazdag rendszere lehetővé teszi, hogy kutatók és fejlesztők a mesterséges intelligencia segítségével hatékony elemzéseket és előrejelzéseket készítsenek, miközben az adatok felelős kezelése kulcsfontosságú.
Tieger Endre, 2025. november 6. csütörtök, 18:12
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

A fix hitel és az ingatlanpiac: meddig tartható fenn a másfélmilliós négyzetméterár, amíg nem nyúl bele kormány?

A fix hitel és az ingatlanpiac: meddig tartható fenn a másfélmilliós négyzetméterár, amíg nem nyúl bele kormány?

Hogyan lehet hozzáférni a fix 3 százalékos Otthon Start hitelhez? Meddig tartható fenn idehaza a másfélmilliós négyzetméterár a hitelprogramnak megfelelő lakásoknál? Mikor kell...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.