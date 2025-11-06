A fix hitel és az ingatlanpiac: meddig tartható fenn a másfélmilliós négyzetméterár, amíg nem nyúl bele kormány?

Hogyan lehet hozzáférni a fix 3 százalékos Otthon Start hitelhez? Meddig tartható fenn idehaza a másfélmilliós négyzetméterár a hitelprogramnak megfelelő lakásoknál? Mikor kell belenyúlnia egy következő kormánynak ebbe? Ezen kérdéseket is körüljártuk friss adásunkban, ahol szó volt a magyar lakáspiac legújabb trendjeiről, és hogy mikor készülhetnek el az első új építésű lakások a fix hitelre optimalizálva. Vendégünk a Miniszterelnökség nemzetstratégiai államtitkára és a Bayer Property értékesítési igazgatója.

A gazdasági mutatókban is visszaköszön majd az, hogy elstartol első körben 11 ezer új lakás felépítése, amit már engedélyeztek – derül ki a Economx Ingatlanban Otthon című műsorából. Panyi Miklós elmondta, a bankoktól úgy értesült, hogy a szeptemberi rohamhoz hasonló mértékű volt október utolsó hete és november eleje is a lakáshitel-igénylések szempontjából.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint tehát a lendület tart.

Kifejezetten magas a házas első lakásvásárlók aránya, ez 40 százalék körüli

– ismertette Panyi Miklós, érzékeltetve, a hitelkonstrukció bejelentése előtt ez 12-15 százalék volt.

Hangsúlyozta, akik az Otthon Start beharangozása előtt is hitellel vettek volna lakást, most a lakhatási helyzetüket jobb minőségben tudják rendezni.

Az államtitkár azt is elárulta, az igénylők átlagéletkora 33-34 év, majd hozzátette: az ősz első két hónapjában pedig megkétszereződött az első lakásvásárlók aránya a fővárosban, 20-ról 40 százalékra, míg vidéken 25-ről 40-45 százalékra.

Balla Ákos, a Bayer Property Zrt. értékesítési igazgatója arról beszélt, az ingatlanfejlesztőknek a kihívást az jelenti, hogy beleférjenek az új lakások a másfélmillió forintos négyzetméterár korlátjába.

De van olyan is, akik nem akarnak beleférni a limitbe, ezért szándékosan lemaradnak a piac ezen szegmenséről. Arra is kitért, nem javasolja a bérbeadóknak a bérleti díj emelését januárban, mivel az albérletpiacra is kifejti hatását az Otthon Start. Az értékesítési igazgató szavai szerint „el fognak szökni” a bérlők.

Az is szóba került, hogy a panellakások árszintje vetekedhet az újonnan felhúzandó lakások áraival. Az államtitkár azt várja, hogy bár most megugrottak az ingatlanárak, de idővel beindulnak árkorrekciós mechanizmusok is.

Az otthonstartos lakásvásárlók aránya a Bayernél közel 90 százalékra rúg, méghozzá 90 százalékos hitelrész mellett

– jelezte Balla Ákos. Az első lakásukat vásárlók ugyanis 10 százalék önrésszel is tudnak már ingatlant vásárolni, de szerinte nem mindig ajánlott az ilyen feszes finanszírozás.

A kormány nem az ingatlanpiacot akarja az Otthon Starttal támogatni, hanem a családokat, az otthonteremtés és az építőipart, az ingatlanpiac pedig köszöni szépen, jól van és megy ezzel az egésszel – fogalmazott, hozzáfűzve, csak kis számban tudnak visszaélni ezzel a lehetőséggel.

