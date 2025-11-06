A fix hitel és az ingatlanpiac: meddig tartható fenn a másfélmilliós négyzetméterár, amíg nem nyúl bele kormány?

A gazdasági mutatókban is visszaköszön majd az, hogy elstartol első körben 11 ezer új lakás felépítése, amit már engedélyeztek – derül ki a Economx Ingatlanban Otthon című műsorából. Panyi Miklós elmondta, a bankoktól úgy értesült, hogy a szeptemberi rohamhoz hasonló mértékű volt október utolsó hete és november eleje is a lakáshitel-igénylések szempontjából.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint tehát a lendület tart.
Kifejezetten magas a házas első lakásvásárlók aránya, ez 40 százalék körüli
– ismertette Panyi Miklós, érzékeltetve, a hitelkonstrukció bejelentése előtt ez 12-15 százalék volt.
Hangsúlyozta, akik az Otthon Start beharangozása előtt is hitellel vettek volna lakást, most a lakhatási helyzetüket jobb minőségben tudják rendezni.
Az államtitkár azt is elárulta, az igénylők átlagéletkora 33-34 év, majd hozzátette: az ősz első két hónapjában pedig megkétszereződött az első lakásvásárlók aránya a fővárosban, 20-ról 40 százalékra, míg vidéken 25-ről 40-45 százalékra.
Balla Ákos, a Bayer Property Zrt. értékesítési igazgatója arról beszélt, az ingatlanfejlesztőknek a kihívást az jelenti, hogy beleférjenek az új lakások a másfélmillió forintos négyzetméterár korlátjába.
De van olyan is, akik nem akarnak beleférni a limitbe, ezért szándékosan lemaradnak a piac ezen szegmenséről. Arra is kitért, nem javasolja a bérbeadóknak a bérleti díj emelését januárban, mivel az albérletpiacra is kifejti hatását az Otthon Start. Az értékesítési igazgató szavai szerint „el fognak szökni” a bérlők.
Az is szóba került, hogy a panellakások árszintje vetekedhet az újonnan felhúzandó lakások áraival. Az államtitkár azt várja, hogy bár most megugrottak az ingatlanárak, de idővel beindulnak árkorrekciós mechanizmusok is.
Az otthonstartos lakásvásárlók aránya a Bayernél közel 90 százalékra rúg, méghozzá 90 százalékos hitelrész mellett
– jelezte Balla Ákos. Az első lakásukat vásárlók ugyanis 10 százalék önrésszel is tudnak már ingatlant vásárolni, de szerinte nem mindig ajánlott az ilyen feszes finanszírozás.
A kormány nem az ingatlanpiacot akarja az Otthon Starttal támogatni, hanem a családokat, az otthonteremtés és az építőipart, az ingatlanpiac pedig köszöni szépen, jól van és megy ezzel az egésszel – fogalmazott, hozzáfűzve, csak kis számban tudnak visszaélni ezzel a lehetőséggel.
Ezenfelül arra is fény derül a műsorban, hogy
November 15-től több ponton is módosulnak az Otthon Start és a Csok Plusz támogatott hitelek szabályai. Az egyik legfontosabb újítás, hogy az igénylők testvére is lehet adóstárs, így sokan könnyebben juthatnak saját lakáshoz. Emellett új lehetőség nyílik önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlására és résztulajdon kivásárlására is. Bővebben >>>
