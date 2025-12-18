Az idei év első áremelkedési hullámában, még az év első hónapjaiban mintegy 10-15 százalékkal drágultak az ingatlanok, majd ezt a nyáron bejelentett 3 százalékos támogatott hitel tornázta feljebb ugyanennyivel, így nagyjából az elmúlt egy év során körülbelül 20-25 százalékkal magasabb árak alakultak ki a keresett ingatlanpiaci kategóriákban – mutatott rá Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

Ez azt jelenti, hogy míg egy jó állapotú, jó elhelyezkedésű, kétszobás XI. kerületi panellakást korábban mintegy 60-65 millió forintért meg lehetett vásárolni, ennek az ára 70-75 millió forintra emelkedett őszre.

Ez pedig gyakorlatilag 1,5 milliós négyzetméterárakat jelentett. A felújítandó panellakások árai ugyan nem érték el ezt a szintet – általában 62-65 millió forintért értékesíthetők voltak –, de ezekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kell költenie az új tulajdonosnak.

Ugyanez a folyamat játszódott le a XVIII. kerületben is, így 2025 októberére a garzonlakások és az 1+1 félszobás lakások négyzetméterára bekúszott az 1,1–1,5 millió forintos árszintek közé, és a jobb állapotú 28–39 négyzetméteres paneleket is éppen csak 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt lehetett megvenni. A téglaépítésűeknél a négyzetméterár az 1,3 millió forintot is elérhette.

De természetesen a IV. és XV. kerület ingatlanpiacán is tovább emelkedtek az árak, köszönhetően a növekvő keresletnek, amit elsősorban a nyáron bejelentett Otthon Start program eredményezett – tette hozzá Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. A kis alapterületű, jellemzően másfélszobás panel- és téglaépítésű lakások négyzetméterárai megközelítették az 1,5 millió forintos felső árkorlátot, míg a nagyobb alapterületű ingatlanoknál állapottól függően 1-1,3 millió forintos négyzetméterárakkal kalkulálhattak a vevők ősszel.

A X. és XVII. kerületekben is a jobb adottságú ingatlanok átlagos négyzetméterára már szeptemberben 1 millió forint fölé mozdult, míg a felújított lakásoké elérte az 1,3 millió forintot a két kerületben.

Csepelen ugyancsak 1 millió forintos négyzetméterár fölé mozdultak a hirdetési árak az eladó panellakásoknál az ősszel, ahogy Szigetszentmiklóson is hasonló árakkal próbálkoznak az eladók. Tehát míg korábban átlagosan mintegy 50 millió forintba kerültek a csepeli panellakások, ez az érték felkúszott 55-60 millió forintra a hirdetéseknél.

Folytassuk a XIX., a XX. és XXIII. kerületekkel, ahol a hirdetési négyzetméterárakat tekintve az átlagos kínálati négyzetméterár 880 ezer forintra emelkedett októberre, ezen belül a családi házakat, házrészeket 850 ezer forintért próbálták eladni tulajdonosaik, a társasházi lakásokat 1,1 millió forintért, a panellakásokat 1,05 millió forintért, míg az újépítésűeket 1,2 millió forintért kínálták négyzetméterenként.

A XIV. és XVI. kerületekben a nyár elején még 50 millió forintba kerülő ingatlanok ára novemberre elérte az 55-60 millió forintos szintet, azaz néhány hónap alatt 10-15 százalékkal hajtotta fel az árakat az Otthon Start. Ennek hatására a felújítandó panellakásoknál 1,5 millió forint közelébe kúsztak a négyzetméterárak a hirdetéseknél, ami így gyakorlatilag elérte az újépítésű piacon jellemző árakat. Ugyanakkor a 46-49 négyzetméteres panellakások reális ára Zuglóban inkább 55-62 millió forint között mozgott elhelyezkedéstől és állapottól függően.

A családi házak piacát viszont a két kerületben nem igazán mozgatta meg az új kamattámogatott hitel, aminek oka talán az lehet, hogy egy felújítandó családi ház ára 100 millió forint körül alakul, míg egy jobb állapotú családi házért már 150 millió forintot is elkérhetnek a tulajdonosok. Így pedig az 50 millió forintos hitel nem igazán segíti ki a vevőket.