Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a megugró növekedés csak az augusztusi gyenge adatok után várható volt. A nagyvállalati és állami fejlesztések hiányoznak a rendszerből, de a lakásépítési szegmens felpörgés előtt áll, és a kedvezményes KKV hitelek miatt ebben a körben is beindulhatnak a beruházások.

Az augusztusi drasztikus visszaesés után számolni lehetett azzal, hogy szeptemberben megugrik az építőipari termelés, és némiképp jobb pályára állt a magyar építőipar. A szektort hajtó motorok közül a lakásépítés és -korszerűsítés egyre jobban felpörögni látszik. A másik két motor közül az állami beruházásoké még köhög, de a vállalati megrendeléseket már berántotta a kkv-k kedvezményes hitellehetősége.

Bár a szeptemberi lakáshitelezési adatokon nem látszott, a bankok szerint felrobbantotta a lakáshitelezést az Otthon Start hitel, így az októberi adatokban várhatóan jelentős megugrás lesz majd látható. Ez főleg a használtlakás-piacra áramlott, de az ottani forgalombővülés is építőipari megrendeléseket húz magával, részben a megvásárolt lakások felújítása és korszerűsítése miatt, részben pedig azért, mert az eladott lakások vételára is a lakáspiacon keresi az új helyét.

A lakásépítés, -felújítás és -korszerűsítési piacon egyre több munkát hoz a magyar építőipari vállalkozásoknak az 5+5 millió forintos (vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel) Otthonfelújítási Program, valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer által finanszírozott ingyenes padlásfödém szigetelési, illetve rendkívül kedvezményes homlokzatszigetelési, vagy split klíma ajánlatok, folytatódik az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnökének értékelése.

Nem látszik még az adatokon, de már egyre jobban érdeklődnek a kkv-knak megnyitott kedvezményes beruházási hitellehetőségek iránt. Ilyenből most több is fut párhuzamosan, például a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházásélénkítő Támogatási Program vagy a GINOP Plusz vállalkozásfejlesztési támogatás, amelyekben ingatlanfejlesztés és -korszerűsítés is elszámolható. Így ezeknek a beruházásoknak bőven lehetnek építőipari megrendeléseket eredményező komponensei, amelyek a következő hónapokban lassan láthatóvá válnak.

A lakásépítések nagyobb fokozatba kapcsolathatnak

Az MBH elemzése szerint is 2025 utolsó negyedévére lassú élénkülésre számíthatunk. Mindezt egyre inkább támogatják az állami ösztönző-programok, mely által a szektor lendülete – hangsúlyosan az új lakópark-fejlesztések terén - fennmaradhat. Az épületek felújításának anyagigénye miatt a gyártók kapacitáskihasználtsága javulhat, ill. az építési vállalkozók megrendelésállománya és munkaerőigénye is tovább növekedhet, olvasható az MBH Elemzési Centrum összefoglalójában.

Idén nem várható fordulat az épített lakások számában, viszont középtávon kilábalásra számíthatunk: a legfrissebb adat megerősíti, hogy 2025-ben minden valószínűség szerint kevesebb lakás épül, mint az előző évben, de 2026-tól már érzékelhető bővülés jöhet, támogatva az Otthon Start és Lakhatási Tőkeprogram által is.

Az Otthon Start Program széles rétegeket céloz meg azáltal, hogy nem kötött életkorhoz és családi állapothoz. Az ÉVOSZ becslése szerint a program 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, és emellett emelheti az ágazatban a tartósan foglalkoztatottak arányát is. A program keresletélénkítő hatása miatt a kínálati oldalt is támogatja a kormány.

Ezt a célt szolgálja egy új szabályozás, amely alapján maximális gyorsítást biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek, ez gyorsabb engedélyezést, kevesebb adminisztrációt jelent. Már több mint tizenegyezer olyan ingatlan gyorsított engedélyezési eljárása indult el, amely a fiatalok lakhatási igényeit hivatott kielégíteni. További több ezer otthon startos lakás fejlesztésében fognak döntéseket hozni a következő hetekben, foyltatódik az MBH elemzése.

A novemberben induló 100 milliárd forint keretösszegű MFB Társasház Plusz Hitelprogram 300 millió és 5 milliárd forint közötti hitelösszeggel érhető el, amitől 1500 lakás építését várják. A program célcsoportját azok a társasházfejlesztők alkotják, akik kisebb volumenű, akár vidéki projektek finanszírozására keresnek megoldást. Először zöld- és barnamezős beruházásokra lesz használható.

A gazdasági környezet nehézségei miatt a nagyvállalatok is visszafogottan ruháznak be, de az állami megrendelések emelkedése végre elindulhat, lehet számítani beruházásokra oktatási intézmények fejlesztésében, a vasúti és közúti közlekedésben és több más területen is a következő tíz év fejlesztési tervét összefoglaló kormányhatározat alapján. Több mint 9 500 milliárd forintos kerettel számol a program, összegez az elemzés.