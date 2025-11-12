2025 októberében a Duna House becslése szerint 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami szeptemberhez képest 14,2 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor éves szinten 7,3 százalékos növekedést mutat.

A szeptemberi kiugró értékek után ez természetes korrekció, a piac továbbra is élénk. Az Otthon Start Program hatása októberben is érezhető volt: a nyár végi roham után az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés.

A 30–40 éves korosztály dominálta az októberi vásárlásokat, de a 20–30 évesek aránya is nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21 százalékosról 41 százalékosra emelkedett, míg vidéken 26 százalékosról 43 százalékosra.

A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami azt jelzi, hogy az Otthon Start Program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. A befektetési célú vásárlások aránya ezzel párhuzamosan csökkent.

Az eladók körében továbbra is az 50–60 év közötti korosztály a legaktívabb, de nőtt a 30–40 éves eladók aránya is. A leggyakoribb eladói motiváció a korábbi befektetés értékesítése volt, ami stabil kínálatot biztosít a piacon.

A panellakások ára Budapesten 1,1–1,25 millió Ft/m2 között stabilizálódott, míg a téglalakások ára Budán közel 1,3 millió Ft/m2, Pesten 1,2 millió Ft/m2 körül alakult. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára keleten 440 ezer, nyugaton 503 ezer forint volt.