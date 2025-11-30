Valerij Zaluzsnyij tábornok, Ukrajna fegyveres erőinek volt főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövet, akit a The Telegraph szerint széles körben a jövőbeli elnökként tartanak számon, azt írta a brit lapban, hogy Ukrajnának esélye van a politikai változásokra a békemegállapodás aláírása után. Ugyanakkor Kijevnek meg kell szabadulnia a korrupciótól, és mélyreható reformokat kell végrehajtania.

A The Telegraphnak írt cikkében a nagykövet megjegyezte:: „a béke esélyt ad a politikai változásra”, miközben a „teljes fellendülést, a gazdasági növekedést és az állampolgárok visszatérését” szorgalmazta.

Valerij Zaluzsnij fényesebb jövőre vonatkozó kívánsága mindössze két nappal azután hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke és legközelebbi bizalmasa, Andrij Jermak lemondott egy korrupciós vizsgálat alatt, amely válságba sodorta a kormányt, az elnököt pedig sebezhetővé tette.

Zaluzsnyij, aki 2021 és 2024 között Ukrajna főparancsnoka volt, írásában óva intett egy olyan elhamarkodott megállapodástól, amely Ukrajna függetlenségének elvesztéséhez vezetne.

„Az ilyen biztonsági garanciák magukban foglalhatják Ukrajna NATO-csatlakozását, nukleáris fegyverek telepítését ukrán területen, vagy egy nagyszabású katonai kontingens telepítését, amely képes szembeszállni Oroszországgal”

– fogalmazott a tábornok.

Vlagyimir Putyin ugyanakkor többször is kijelentette, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, és nem írna alá egy olyan béketervet, amely tartalmazza ezt az engedményt.

A The Telegraph helyzetértékelése szerint bármilyen békemegállapodás valószínűleg arra kényszerítené az ukrán elnököt, hogy választásokat tartson, amelyről szeptemberben még úgy nyilatkozott, hogy nem indulna el újra.

„Ha befejezzük a háborút az oroszokkal, akkor nem vagyok hajlandó második ciklusra indulni, mert nem ez a célom”

– mondta Zelenszkij az Axiosnak adott interjúban.

Mindenesetre a brit lap idézi a Socis közvélemény-kutató cég november 21-i tanulmányát, amely szerint Zelenszkij pártja veszítene egy Zaluzsnyij tábornok által alakítható potenciális politikai blokkal szemben.